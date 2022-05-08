Російська авіація двічі здійснила удари по Сумщині: гатили по 7 населених пунктах
8 травня 2022 , 20:51Читать новость на русском
Джерело:ОК "Північ"
Вечері 8 травня російська авіація з винищувача Су-30 атакувала Сумщину. Другий наліт здійснив Мі-24.
Про це заявили в оперативному командуванні "Північ". Зазначили, що перший ракетно-бомбовий удар трапився о 17:40.
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Росіяни атакували 3 населені пункти області. У командуванні зазначили, що втрат особового складу немає.
Другий наліт
Повторну атаку росіяни здійснили о 19:00. За попередньою інформацією вони використали літак Мі-24 та бомбардували ще 4 населені пункти регіону.
Вчергове звертаємося до місцевого населення та закликаємо: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть власні здоров'я та життя,
– наголосили у "Півночі".