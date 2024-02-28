"Пілотами-жовторотиками": авіаексперт відповів, чи здатна Росія поповнювати втрати льотчиків

Темпи, з якими Україна знищує російські літаки, просто вражають. Чи не щодня армія окупантів втрачає свої повітряні судна. Крім цього, серйозною проблемою є знайти добре підготовлених пілотів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що на рік з військових навчальних закладів росіяни випускають приблизно 150 пілотів. Якщо зважати на те, що Україна ліквідувала понад 340 російських літаків, то можна говорити про майже 3 знищених випуски пілотів.

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Чи має Росія ким замінювати пілотів

Пілоти, які тільки закінчили навчальний заклад, ще не мають достатньо досвіду. Тому не є повноцінною заміною тим пілотам які загинули, воюючи проти України.

Ці пілоти – "жовтороті" хлопчики. Вони бачили літак, але аж ніяк не є пілотами, які можуть виконувати серйозні завдання. Якщо Україна збила понад 300 літаків, то кількість знищених пілотів значно більша,

– сказав Костянтин Криволап.

Наприклад, на борту Су-34 завжди два пілоти: один стріляє, інший наводить на цілі. Навіть якщо під час атаки пілоти встигають катапультуватися та вижити, вони не можуть пройти медичну комісію раніше, ніж через пів року. Ба більше, катапультування – це складна й дуже важка процедура, яку не так легко виконати.

Під час Другої світової війни радянська армія готувала так званих "скорострілів". Тоді були пришвидшені випуски пілотів, але це не дало потрібного результату. Згодом їх загинула дуже велика кількість.

Навіть якщо росіяни збільшують набір до навчальних закладів, то на фронті ці люди з'являться не раніше ніж через 5 – 6 років. Тому ресурсу, щоб значно збільшити їхню кількість нема. Але варто пам'ятати, що росіяни ще мають сотні літаків, тому запас пілотів у них також є,

– зауважив авіаційний експерт

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