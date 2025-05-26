Над Азовським морем помітили активність авіації Росії: що відбувається

Російські окупанти почали підіймати авіацію над Азовським морем. Поки є лише кілька припущень, що саме задумав ворог.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Відомо, що маршрут гвинтокрилів пролягає від Таганрогу через Азовське море до Маріуполя. А потім – до Запорізької області і назад.

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Що задумали окупанти

Як наголосив Андрющенко, наразі ніхто не фіксує активних та масштабних боєзіткнень на території Запорізької області. Однак окупанти чомусь використовують там вертольоти. Можливо, вони щось відпрацьовують і не беруть участь у бойових діях.

Є також інше припущення. Вже кілька днів поспіль лунають вибухи на території Росії. Зокрема у Москві. Можливо, окупанти хочуть збивати безпілотники за допомогою гвинтокрилів.

На жаль, поки що ми не придумали, як протидіяти ворожій авіації на території, яка ближча до лінії фронту, та на окупованих територій. Раніше ми збивали літаки. Зокрема над територією Маріупольського району. Після того такого вже не було. Тому й окупанти використовують авіацію,

– розповів Андрющенко.

Додамо, Маріуполь вже 3 роки перебуває в окупації. Петро Андрющенко розповів, як змінилося місто за цей час.