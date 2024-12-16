Як авіація НАТО відстежує військові кораблі Росії: Politico розповіло

Екіпаж літака ВМС Франції провів спостереження над Балтійським морем. Він відстежував російські судна.

Над балтійським морем екіпажу французького літака Atlantique Atl2 вдалося виявити російський військовий корабель, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Для чого авіація НАТО відстежує російські військові кораблі

Один з операторів літака спостерігав за численними екранами та зауважив, що корабель точно не є частиною військ НАТО. За даними видання, він виявився російським фрегатом класу "Неустрашимый", що повертався з Чорного моря.

Наша місія – літати над Балтійським морем, щоб показати, що ми там є, заспокоїти сусідні країни, але також з'ясувати, що відбувається, і зібрати розвіддані… Балтійське море – це не російський заповідник, це море НАТО,

– каже один з операторів екіпажу.

Зазначимо, що Балтика має вирішальне значення для НАТО та для Росії. У Politico кажуть, що схожі зіткнення над Балтійським морем відбуваються дедалі частіше, адже після початку повномасштабного вторгнення в Україні у 2022 році тут посилилося патрулювання авіації НАТО.

Науковий співробітник Інституту Notre Europe Сирілл Брет каже, що цей район став "критичною зоною прямого контакту з Росією" в повітрі, на морі, під водою та в кіберпросторі.

Наслідки російсько-української війни вже давно вийшли за межі фронту. Зокрема, раніше Росія глушила сигнал GPS над країнами Балтії, що призвело до зупинки авіасполучення з естонським містом Тарту. Ймовірно, таким чином Кремль намагається захистити себе від атак українських дронів.