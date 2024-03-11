Російська авіація повертається у війну з нищівними керованими бомбами, – WP

Експерти з Заходу вважають, що військово-повітряні сили Росії різко підвищили свою ефективність у війні проти України. Зробили вони це, коли почали активніше використовувати керовані бомби, що сприяло нещодавнім успіхам Москви на полі бою.

У виданні зазначають, що велика кількість бомб радянського періоду, які несуть до пів тонни вибухівки, були оснащені крилами та системами наведення для польотів на великі відстані з певною точністю. Це, кажуть оглядачі, дозволяє літакам Росії бити ними поза зоною досяжності українських систем ППО.

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Росіяни не шкодують керованих авіабомб

У парі з крилатими ракетами та артилерією керовані авіабомби додали ворогові нову руйнівну вогневу міць на Сході України. Це підтверджує захоплення руїн Авдіївки, що стало першою великою "перемогою" Росії за майже рік.

Оглядачі зазначають, що удари керованими авіабомбами дозволили Москві знайти незграбне, але ефективне рішення у відповідь на спроби України придушити російську перевагу у повітрі, яку ворог має з перших днів повномасштабного вторгнення. Так, у нас є засоби ППО, а також винищувачі. Але використання керованих авіабомб дозволяє росіянам бити з більших відстаней, приберігаючи свої літаки.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що ці бомби, "на жаль, мають дуже високу руйнівну силу". Він додав, що вони "просто зносять, руйнуючи будинки і фундаменти, які можуть бути використані для оборонних укріплень".

Тим часом Україна теж використовує керовані авіабомби. Зокрема, американську систему JDAM (Joint Direct Attack Munition). Вона точніша за російську. Втім, у нас таких ракет значно менше.

Саме керовані авіабомби дали росіянам перевагу в Авдіївці. З їхньою допомогою ворог захопив руїни міста, знищивши його ще більше. Оглядачі посилаються на Максима Жоріна з 3-ї окремої штурмової бригади, який зазначав, що щоденно падало по 60 – 80 авіабомб.

Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Всі будівлі та споруди просто перетворюються на яму після прильоту лише однієї,

– зазначив він.

Кількість авіаударів суттєво зросла

Директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика повідомив, що кількість російських авіаударів по українських позиціях з середини грудня значно зросла.

Від початку нового року кількість авіаударів Росії по всій лінії фронту регулярно перевищувала 100 на день. За чотири дні до окупації руїн Авдіївки ворог взагалі випустив майже 160, зазначив Музика.

Російські керовані авіабомби добре підходять для ведення бойових дій у містах, для завдання ударів по таких місцях, як Авдіївка, де ви більш-менш знаєте, в який район вам слід цілитися. І в якийсь момент ви можете зруйнувати будівлю, але ви фактично не можете контролювати, в яку саме будівлю ви влучите,

– зазначив він.

Тим часом російський воєнкор "Военный информатор" у своєму телеграмі зазначив, що від 2 березня авіація Росії "значно збільшила інтенсивність застосування авіаційних бомб... по українських позиціях". Особливо це стосується території навколо Авдіївки, "що буквально не дозволяє ЗСУ вижити та призводить до помітних втрат у живій силі і території".

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень у Києві Микола Бєлєсков зазначив, що ці боєприпаси стають дедалі більшою проблемою для українців.

Як зазначають українські чиновники, важка залізна конструкція бомб робить майже неможливим їхнє збивання. Адже системи ППО налаштовані на виявлення ракет і снарядів, які летять за чітко визначеною траєкторією, а не на протидію авіаційним бомбам.

Ми намагаємося протидіяти їм тими обмеженими засобами, які є під рукою,

– сказав Бєлєсков.

Україні потрібні F-16 для протидії

Водночас він назвав один з найкращих способів "виправити ситуацію для України". Для цього нам необхідні F-16, на яких наші військові проходять навчання, і які можуть з'явитися в Україні вже влітку.

Він додав, що F-16 "з останніми модифікаціями" ракет класу "повітря – повітря" AIM-120 "можуть збільшити ризики" для російських літаків, "коли вони або випускатимуть (керовані авіабомби – 24 Канал), або повертатимуться назад".

Тим часом українські сили ППО повідомляли, що збили 15 російських військових літаків. Зокрема, мовиться про 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 та літак раннього попередження та управління А-50. І це лише за лютий 2024 року.

Аналітики з Заходу вважають, що реальні цифри збитих літаків можуть дещо відрізнятися. Водночас у розвідці Британії підтвердили, що нашим військовим дійсно вдалося знищити літак А-50, одну з найцінніших цілей російського військово-повітряного флоту. Ці повітряні судна оснащені сучасним радаром для попередження про вогонь, що наближається.

Інститут з вивчення війни у середу минулого тижня заявляв, що "російські літаки, схоже, продовжують завдавати відносно велику кількість ударів керованими авіабомбами", попри повідомлення про те, що наші військові збили російські повітряні судна.

Оглядачі інституту припускають, що це "ймовірно, тому, що російське командування, можливо, вирішило, що позитивний ефект від таких повітряних операцій переважає втрати, пов'язані з виконанням таких місій".

У виданні звернули увагу на те, що російські війська нарощують використання керованих авіабомб на Харківщині. Це у вівторок минулого тижня заявляв глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що у Куп'янську вперше скинули керовану авіабомбу з касетними боєприпасами. І що 10 місяців тому росіяни вкрай рідко били керованими авіабомбами, а зараз – це їхній пріоритет.