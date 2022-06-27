Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу, – Зеленський

Завершується 124 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення, у якому відреагував на цинічні ракетні обстріли Росією наших територій.

Президент наголосив, що російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Тероризм Росії має стати юридичним фактом

У своєму зверненні Зеленський апелював до ницого ракетного удару Росії по звичайному ТРЦ у Кременчуці, де загинули щонайменше 13 людей. Він назвав це одним із найзухваліших терористичних актів в історії всієї Європи.

Не оминув увагою президент й нинішній жорстокий обстріл Харкова, унаслідок якого загинули щонайменше 5 людей, а 30 – отримали поранення.

Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу, і це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам,

– наголосив лідер України.

Володимир Зеленський розповів, що звертаючись до лідерів G7 сьогодні, він запевнив, що для того, аби перемогти російську армію, спільного потенціалу наших країн достатньо, адже російська армія не вміє воювати.

Всі операції, які Україна проводить з метою деокупації своїх територій, за словами президента, показують одне – російські окупанти сиплються, коли на них є чим тиснути.

Протистояти вони не вміють. Їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були у Кременчуку сьогодні чи на Салтівці, тільки на тотальне знищення всього живого, як у Маріуполі. Тому війна може не затягуватися, якщо справді всі разом зможемо натиснути й відтіснити окупантів з нашої української землі. Що швидше це відбудеться, то більше життів буде збережено,

– зауважив Зеленський.

До слова, президент підкреслив, що світ здатний і повинен зупинити російський терор. Зеленський додав, що партнери вже погодились надати Україні надійний протиракетний захист, й наразі ми очікуємо на постачання відповідних систем.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 27 червня з території Курської області вдарили ракетами по ТРЦ у Кременчуку. Унаслідок влучання снаряда будівля згоріла вщент, наразі відомо про щонайменше 13 загиблих. У Полтавській ОВА зауважили, що цифра, на жаль, буде зростати.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 27 червня: дивіться відео