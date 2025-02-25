Економіка працює лише на війну: зупинка бойових дій спричинить колапс у Росії

Російська економіка фактично переведена на військові рейки. Це може створити їм серйозні проблеми всередині країни.

Про це 24 Каналу розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, Росія витрачає колосальні кошти на повномасштабну війну проти України. Це створює їм проблеми у вигляді інфляції.

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Яка проблема може очікувати на Росію

Як наголосив Ус, російський центробанк Росії регулярно підвищує облікову ставку, аби боротися з інфляцією. У грудні 2024 року там хотіли підняти її з 21% до 23%. Згідно з чутками тоді натиснули з Кремля – і політика взяла вверх над економікою. Облікову ставку не змінили.

Наразі основна проблема Росії – вона занадто сильно переводить свою економіку на військові рейки. Зараз вона фактично існує в умовах війни. І тут є питання, чи дійсно Росія захоче завершувати війну.

Якщо буде перемир'я, то окупанти, які зараз отримують шалені гроші, повертаються додому й отримають у 15 чи 20 разів менші зарплати. Щось мені підказує, що велика кількість людей зі зброєю в руках можуть створити революційну ситуацію, як це було в російській історії,

– вважає Ус.

У будь-якому випадку є величезні сумніви щодо того, чи дійсно хоче Росія миру. Адже там вибудували економіку, яка занадто сильно зорієнтована на ведення війни.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський назвав втрати Росії у війні. Аж 600-700 тисяч російських окупантів зазнали поранень.