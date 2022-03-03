Російська галюцинація, – Кулеба відповів главі розвідки Росії про ядерну зброю в Україні

Україна заперечує заяви російської пропаганди про намір створити ядерну зброю. Глава МЗС України Дмито Кулеба відповів на істеричні заяви директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Хворий фейк Росії

Кулеба категорично заперечив, що Україна працює над створенням ядерної зброї. Він відповів главі розвідки РФ Наришкіну, який сказав, що США знають про створення ядерної зброї в Україні.

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Чергова російська галюцинація глави СЗР Сергія Наришкіна. Він стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї і США знають про це і готові допомогти,

– сказав Кулеба.

Український міністр додав, що спростовує хворий фейк пропаганди та переконує, що Україна залишається відповідальним учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була та залишається відповідальним учасником ДНЯЗ", – резюмував Кулеба.

Главі розвідки РФ Наришкіну краще переживати про справи у своїй країні, адже тамтешній диктатор Путін наказав перевести ядерні війська РФ в особливий режим чергування.

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