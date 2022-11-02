"Російська імперія смертельно хвора і помирає": емоційне інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Із божевільних заяв російських політиків стає помітно, що Росія смертельно хвора і помирає. Михайло Подоляк запевнив, що вже відбувається внутрішній розпад російської управлінської вертикалі.

Про конфлікт в оточенні Путіна, масовані атаки українських міст, вигадки Росії про українські "підводні дрони", терористичні дії Росії та зустріч глави Кремля з лідерами Вірменії та Азербайджану – розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Про масову ракетну атаку українських міст

Путін каже, що удари по українській інфраструктурі – це часткова відповідь за удари по Севастополю. Тобто він вже знає, хто зробив атаку на Севастополь, але не знає, чому він вийшов із зернових угод?

Взагалі мені видається, що достатньо дивно слухати те, що говорить Путін. Тому що він точно нічого не знає. Якби він щось знав, то 24 лютого не зайшов би на територію України, а взагалі попросив би вибачення, віддав би нам нашу землю, яку він забрав ще у 2014 році, й на цьому все б закінчилося.

Але, між тим, Росія в такому вигляді вже існувати не буде – це вже всім зрозуміло. У тому числі не буде існувати пан Путін, який говорить оці всі дурниці.

Тепер щодо того, що відбулося у Севастополі. Що зробив Путін, коли виступав і говорив про те, що вони атакують українську інфраструктуру, тому що була якась атака на Севастополь?

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента Він (Путін – 24 канал) зробив одну конкретну справу – він сказав, що вони умисно, порушуючи міжнародне гуманітарне право, максимально масово атакують енергетичну інфраструктуру суверенної держави для того, щоб знищити якомога більше цивільних громадян. Ось це вчора прозвучало від Путіна.



Знову ж таки – мотивації у цьому немає, тому що ви праві щодо того, хто і що робив у Севастополі – у них дуже неефективний флот, він сам потрошку десь собі зникає. Тому Путін просто підтвердив, що Росія готова у цій війні програти для того, щоб сісти на лавку підсудних, і там вже ми мали б докази, що вони роблять в геноцидному плані проти України, це є вже визнання цього Путіним.

Вигадки Путіна про українські "підводні дрони"

Путін сказав про те, що атакуючі "підводні дрони" можуть нести божевільну кількість вибухівки (500 тонн – 24 канал). Але як ці "апарати", довжиною 6 метрів, можуть нести стільки вибухівки?

У Путіна все може бути, навіть – що дрони можуть нести 500 тонн вибухівки. Це щось “нове” для військової технології.

Але між тим, тут більше важливо те, що, крім Росії, ніхто нічого не атакує, особливо балкери (спеціалізовані судна – 24 канал) з зерном. У нас є угода з Туреччиною та ООН і нам вигідно продавати своє зерно, брати участь у продовольчій програмі та виконувати свої зобов'язання у всіх сенсах – економічному, геополітичному тощо.

Взагалі – до моменту вторгнення Росії в 2014 році і повномасштабного вторгнення 24 лютого не було проблем у транспортуванні продовольства по акваторії Чорного моря.

Тому все це виглядає дивно. Така людина (Путін – 24 канал) говорить, що нібито Україна сама вдарить по своїх суднах – це настільки примітивно. Я не розумію, чому люди ще його слухають.

Але Росія серйозно говорить, що Україна:

сама б’є по своїх,

сама щось робила в Бучі,

сама знищила Маріуполь,

сама бомбить Донбас тощо.

Але ж до моменту входу Росії це були красиві міста, в тому ж Донецьку проводити чемпіонат Європи по футболу. І тут прийшла Росія і тепер хтось когось бомбить, вбиває, і вони кажуть, що це робить Україна.

Така ж ситуація – буде йти корабель з українським зерном, який ми хочемо продати та виконати свої зобов'язання, але ні – це "ми його знищимо". При тому, що Росія всім каже, ніби це вона тотально своїм Чорноморським флотом контролює цю акваторію. Це ж нонсенс.

І коли Путін це все говорив, там стояли журналісти, тож ви розумієте, наскільки Росія сьогодні виглядає інтелектуально нікчемною. Вони не можуть сказати:

"Чому Україна має знищити свій корабель з зерном, якщо вона в цьому зацікавлена?"

"Чому Україна має використати "брудну бомбу" на своїй території, якщо вона перемагає?"

"Чому Україна має робити той нонсенс, який може робити лише Росія?".

Адже Росія все робить для того, щоб знищити свою репутацію, свою "історичну місію" і виглядати вкрай негативно.

Дивіться повну розмову з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу



"Світ має зрозуміти, що Росія – терорист"

Я припускала, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 може підняти питання виключення Росії. Тому що країні, що загниває, немає чого робити поруч з країнами, що розвиваються.

Це фундаментальна річ. Це не просто питання країни, яка загниває. Вони так жили у 18 сторіччі, так живуть і в 21. Якщо залишаться, продовжать так само і у 22 сторіччі.

Між тим, є й інші категорії, які важливо розуміти – Росія офіційно заявила, що обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Вони чітко кажуть, що Росія веде генотипний тип війни, тобто свідомо порушує міжнародне гуманітарне право і хоче вбити максимальну кількість цивільних громадян за рахунок того, що знищить можливості опалення в зимовий період електропостачання, водопостачання тощо.

Це все конкретний приклад геноциду і тому країна, яка сповідує таку політику, точно не може знаходитися не лише серед G20, а й взагалі серед переліку цивілізованих країн, зокрема і серед членів ООН.

Також Росія безумовно веде терористичний тип війни, і вона про це також постійно говорить, бо сьогодні вона вже не атакує військові об'єкти, хоча напередодні вторгнення Росія заявляла, що люди чекають якогось "визволення".

Тепер же Росія практично відверто говорить, що в Україні немає людей, яких треба звільняти, але вона все рівно буде заходити на нашу територію, знищувати міста та “вичищати” людей, які мають громадянство України.

І Росія використовує для цього будь-які шляхи, зокрема і атаки дронами, крилатими ракетами тощо. Це, з одного боку, прояви геноциду, а з іншого, тероризм. Тобто спосіб ведення війни проти цивільного населення є терористичним.

І Зеленський правий – не може цивілізована спільнота сприймати нормально, коли з ним за одним столом сидить людина, яка юридично є вмотивованим терористом і скоює геноцид.

Тому для України принципово це довести на будь-яких майданчиках, а світ має це зрозуміти і прийняти. Якби це був 1 – 2 місяць війни, то ще можна було б зрозуміти, що є певні думки, обговорення, але сьогодні після 8 місяців війни може це треба закінчити тим, що вигнати Росію зі всіх організацій.

Про конфлікт в оточенні Путіна

Ми вже бачимо, як почали тролити Росію в ООН, але тепер тролити Путіна почав сам Пригожин. Тобто раніше вони обговорювали національність Зеленського, називали його нацистом, висували припущення, що ми всі тут вживаємо таблетки і стаємо безсмертні. А тепер виходить Пригожин і каже: "Зеленський хоч і є президентом ворожої до Росії країни, але все ж він – твердий, упевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець".

По-перше, ми з вами дійсно вживаємо "таблетки", і ці "таблетки" є українським патріотизмом. Ми любимо свою країну. Зрозуміло, що для Росії це все незрозуміло. Вони не розуміють, що можна так любити свою країну, що заради неї вмирати.

По-друге, безумовно, й ви зараз процитували пана Пригожина, ми бачимо вже конфлікт, що наростає у внутрішньому оточенні пана Путіна. Пригожин усе більше є публічною активною особою, яка претендує на зовсім інший рівень гри і на зовсім інші повноваження.

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента По суті, сьогодні ми можемо говорити, що Пригожин є більш адекватним з точки зору управління – у розумінні, як управляти силовою вертикаллю. Путін уже не є іконою, зокрема, і для Пригожина. І це вкрай хороші ознаки того, що починається велика внутрішня війна за те, хто й ким буде після програшу у війні Росії. Путіна, в такому вигляді як усі звикли до нього за 20 років, точно не буде.



І нарешті ключове – ви знаєте, для нас з вами немає жодного іншого сенсу, крім як вийти на кордони міжнародно визнані 1991 року. Безумовно, пан Мєдвєдєв має розуміти наступне – міжнародне право ніхто не скасовував.

Тож, всі окуповані території є виключно українськими. На цих територіях діють тільки й виключно українське законодавство. Діють виключно укази президента Зеленського, включно з Кримом. Тому ніяка ядерна зброя не може бути використана.

Нам до заяв Мєдвєдєва треба ставитися спокійно. Є юридична практика. Є фундаментальні основи міжнародного права. У 2008 році, коли було захоплення Грузії, міжнародне право почало втрачати свої важливі риси. Сьогодні Україна намагається повернути світ до ключового – до каркасу, який тримає світ у правилах.

Це і є міжнародне право, і ми це зробимо. І Мєдвєдєв буде потім сидіти на такій спеціальній лаві, в будь-якому місці. Там буде йти трибунал, і він тоді буде розказувати про свої мотиви, навіщо він погрожував ядерною зброєю неядерній державі. В якості наступальної зброї, в якості зброї, яку не можна використовувати в межах глобальної доктрини ядерного стримування.

"Російська імперія помирає"

Ми вже звикли, що Марія Захарова (глава російського МЗС) періодино несе якусь маячню. До Мєдвєдєва з його ядерними погрозами ми вже теж більш-менш нормально ставимося. Однак сьогодні, коли я почула, як міністр МЗС Лавров звертається до західних країн віршиком, то подумала, що вони готуються до якогось "Русобачення".

Давайте серйозно – все-так людина старалася, зачитувала вірш. Це дуже красномовна симптоматика того, що імперія смертельно хвора і вмирає. Тоді виходить на перший план не прагматизм, не якась розумна логіка, не спроба зрозуміти причини і наслідки та знайти якісь сценарні рішення.

На перший план виходить подібна клоунада, адже ніяк інакше це назвати не можна. Це дуже добре для України. Ми бачимо внутрішній розпад російської управлінської вертикалі. Ми не можемо собі дозволити, за винятком якогось свята, прочитати для своєї аудиторії якийсь вірш. А ця людина читає вірш про якісь слов'янські племена, "сємєйную вражду". І вона робить це для західної аудиторії.

Тобто Лавров не має дипломатичного інструменту, аби донести до Заходу свою правоту. Все тому, що у Росії немає цієї правоти. Це абсолютно фейкова країна, яка дуже тяжко хворіє.

Однак вони ж хочуть донести щось і намагаються йти символічним шляхом. Вони певний час говорили про те, що є велика і потужна російська культура. Ця людина на прізвище Лавров серйозно вважає, що достатньо прочитати графоманський вірш і таким чином розв'язати глобальну проблему, яку він же й створив. Йдеться про війну XXI століття, яка є аналогом Другої світової.

Лавров хоче таким клоунським чином переконати партнерів з інших країн, які абсолютно щиро не розуміють, як Росія може масово вбивати цивільних людей і говорити про це у прямому ефірі, як це робить Путін.

Путін сказав, що ракетний обстріл України – це покарання за атаку у Севастополі, але Росія могла б ще дещо зробити – тобто масово вбити людей. І після цього виходить такий суб'єкт з дуже виразним обличчям і читає цей вірш. Це фіаско російської неоімперії і несвідоме підкреслення тяжкої хвороби.

Більше не існує фундаментальної російської державності. Є певний набір функцій, дивних міністрів – не тільки Мєдвєдєва і Лаврова, а й інших. Можна зібрати паноптикум, як вони виглядають, говорять, думають.

Про зустріч Путіна з лідерами Вірменії та Азербайджану

Про тих, хто підтримує та дослухається до Путіна. Річ у тім, що Путін, Алієв та Пашинян зустрілися на саміті у Сочі й видали спільну заяву – Вірменія та Азербайджан домовилися утримуватися від застосування сили.

За результатами зустрічі Путін заявив, що "сприятиме підготовці до підписання мирного договору між Азербайджаном та Вірменією".

ОДКБ вмирає. СНД вмирає. Росія вмирає як країна, яка лякала усі пострадянські країни тим, що якщо її не будуть слухатись, то матимуть проблеми. Це вже залишки всього пострадянського "піру", де Росія якось домінувала.

По факту, декларація, яку підписали ці три людини (Путін, Пашинян та Алієв – 24 канал), означає наступне – Вірменія з Азербайджаном домовились у майбутньому домовлятись про те, які будуть кордони, як розв’яжуть питання Нагірного Карабаху та як взагалі вони будуть сусідами. Ось це вони підписали.

Росія – це номінал, який все ще вважає, що може бути присутньою як третя країна чи посередних у таких домовленостях. Однак усі вже розуміють, що цей час минув. Росії не буде в переговорному процесі Вірменії та Азербайджану.

Тобто, Росії взагалі не буде як посередника на післярадянському просторі після того, як вона програє війну проти України. Це показала нам й поїзка Путіна в Самарканд, й перемовини “трійки” в Москві.

Що з цього всього отримає Україна? Ми зараз отримаємо те, що вплив Росії на абсолютно весь пострадянський простір поступово знижується. Це гарантує нам невтручання цих країн, які могли б підтримати Росію, зокрема як це робить Білорусь.

Це вкрай важливо для нас. Ми бачимо, як президенти інших країн дивляться на Путіна, які вони дають коментарі, як вони чітко розуміють, що Росія – вже не впливова держава навіть у цьому регіоні.

Для цього, на жаль, нам довелося пережити 8 місяців цієї страшної війни. Однак сьогодні закінчується епоха Радянського Союзу. На жаль, вона не померла у 1991 році, але це стається зараз, бо не може бути безкровного розпаду. Зараз ми все це бачимо на власні очі. Це історичний період.

Україні постачатимуть енергетичне обладнання

Давайте про те, що росіяни вже зробили. Знову ж таки, від ідеї "захопити Київ за 3 дні" до ідеї "давайте хоча б на три години лишимо їх без світла". На певний час вони без світла нас таки лишили, певні проблеми спостерігаються в Києві, але дякую нашим енергетикам за те, що вони роблять свою справу. Вони не йшли воювати, але тепер вони опинилися на своєму енергетичному фронті і щодня мають рятувати життя українців саме таким чином.

Тим не менше, 12 країн сказали, що постачатимуть Україні енергетичне обладнання. Це вирішить певні наші проблеми, чи ні?

Вирішить абсолютно, адже вся країна на фронті. Військові – це герої, але всі інші люди теж герої. Волонтери – герої, енергетики – герої, люди, які працюють – герої. Окрім тих, які тільки сидять на дивані і розповідають, як потрібно воювати, як треба готуватися до обстрілів територій, як треба керувати енергетичним контуром України. При тому, що такого обсягу руйнацій енергетичної інфраструктури в жодній країні після Другої світової війни не було.

Але наші партнери розуміють, що відбувається конкретна війна проти енергетики й гідротехніки. Відтак сьогодні є 5 головних складових:

Перша – нам вже постачають системи ППО. Це дуже важливо, адже обстріли будуть, є ще певна кількість ракет та дронів. Але ми суттєво пришвидшили переговори, щоб все ж таки зробити легендарне "закрите небо".

– нам вже постачають системи ППО. Це дуже важливо, адже обстріли будуть, є ще певна кількість ракет та дронів. Але ми суттєво пришвидшили переговори, щоб все ж таки зробити легендарне "закрите небо". Друга – нам треба передати додаткові запасні частини, щоб можна було швидко ремонтувати трансформатори. Це дуже важливо. Наші ремонтні бригади мають на що спиратися з точки зору інструментів та додаткових матеріалів.

– нам треба передати додаткові запасні частини, щоб можна було швидко ремонтувати трансформатори. Це дуже важливо. Наші ремонтні бригади мають на що спиратися з точки зору інструментів та додаткових матеріалів. Третя – фізичний захист, і президент на цьому наполягає особисто, – ми маємо захистити будь-які споруди, які розподіляють чи генерують електроенергію. Зараз цим активно займаються люди, які хочуть забезпечити фізичний захист.

– фізичний захист, і президент на цьому наполягає особисто, – ми маємо захистити будь-які споруди, які розподіляють чи генерують електроенергію. Зараз цим активно займаються люди, які хочуть забезпечити фізичний захист. Четверта – віялові відключення. Безумовно, сьогодні ми маємо не стабілізований графік відключень, є аварійні відключення, але це все ми якось виправимо з часом, і будемо чітко розуміти, яка потреба у відключеннях, аби не мати пікових годин.

– віялові відключення. Безумовно, сьогодні ми маємо не стабілізований графік відключень, є аварійні відключення, але це все ми якось виправимо з часом, і будемо чітко розуміти, яка потреба у відключеннях, аби не мати пікових годин. П’ята – безумовно ми шукаємо можливість закупити певні обсяги електроенергії у наших партнерів, аби можна було перекрити, якщо буде вкрай важко. Тобто держава сьогодні працює над можливістю компенсувати усі ці атаки, які здійснює Росія.

Вони вже не воюють на полі бою, а просто привозять десятки тисяч мобілізованих, аби вони фізично закривали першу й другу лінії оборони, аби нам потрібно було використати більше артилерійських снарядів, щоб пройти повз цю масу живої сили. На війну вони вже ставку не роблять. Вони роблять ставку на знищення енергетичної архітектури України.

Ну там ще й хакери в них нібито працюють. Принаймні вони про те дуже голосно заявляють. Російські канали синхронно розповсюдили інформацію щодо зламу української військової інформаційної системи підтримки рішень та ситуаційної обізнаності "Дельта". Що це за система? Якщо можете, розкажіть, що відбулося, тому що там зараз в них якесь "піршество" просто несеться.

Нехай вони "піршеством" своїм займаються, але для нас з точки зору планування операцій це не має критичних наслідків взагалі. Є певна низка інформаційних систем, вони (росіяни – 24 канал) десь втручаються, щось ламають. Ми так само робимо – блокуємо певні системи.

До цього потрібно спокійно ставитися. Я ж взагалі запропонував формулу – нехай вони відключать усі свої камери, увесь медіапростір, відійдуть до кордонів 1991 року і скажуть, що вони виграли війну. Це ж буде нормально, правильно? Ми не будемо сперечатися з цим.