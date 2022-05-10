Російська "імперія зла" вже почала розпадатися: хто і чому розколює моноліт Путіна

Після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України у 2022 році вся політична система РФ включилася на підтримку генеральної лінії Кремля з урахуванням того, що РФ за три дні захопить Київ і змінить владу в Україні. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Розкол уже почався

Росія зустріла опір України не лише на військовому та дипломатичному рівні, але також на інформаційному та ідеологічному. Опір України зламав плани політичних груп РФ, і після першого місяця війни ці групи почали конфліктувати.

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Цього року в РФ мають пройти місцеві вибори в Удмуртії, Ярославлі, Твері та Сахаліні, але, наприклад, всі державні гроші партій РФ витрачаються на "підтримку гуманітарної ситуації окупованих РФ територій південного сходу України". Наприклад, на утримання окупаційних адміністрацій тощо.

Очільники російських партій у регіонах почали висловлювати своє невдоволення федеральному центру в зв'язку з тим, що спочатку планувалося витрачати партійні гроші на регіональні проєкти, а зараз їм кажуть переходити на самофінансування.

Для того, щоб знизити напруження конфлікту, генеральна рада партії "Єдина Росія" проводить серію регіональних форумів із місцевими осередками та регіональними лідерами. Нещодавно такий форум відбувся у Нижньому Новгороді, на якому секретар генради "Єдиної Росії" та одна з головних політичних осіб РФ на окупованих територіях України Андрій Турчак закликали членів партії згуртуватися довкола війни проти України та не конфліктувати всередині партії.

Такі форуми проходять по всіх регіонах РФ, починаючи з середини квітня 2022 року, як мені повідомили джерела в РФ. Такі дії необхідні для недопущення розвитку внутрішньополітичних конфліктів у "Єдиній Росії", оскільки конфлікт почав наростати.

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Крім того, внутрішньополітичні конфлікти відбуваються і в інших партіях РФ. Між ними існує кілька розділових ліній щодо військової агресії РФ проти України, є "агресивно-радикальні" та "помірні" політичні групи всередині практично усіх російських партій.

Це не означає, що хтось із партійних функціонерів РФ підтримує Україну, насамперед вони незадоволені тим, що у них не виходить у звичному режимі "пиляти" партійні та місцеві бюджети, а також недоотримувати від федерального центру дотації, адже після запровадження санкцій Кремль переглянув дотаційну політику регіонів.

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28 квітня у РФ відбувся круглий стіл для представників парламентських партій РФ, на якому заслуховували звіти щодо їх участі у військовій агресії РФ проти України. Цей захід організовував близький до Кремля експертний інститут соціальних досліджень. У ньому взяли участь ЛДПР, "Справедлива Росія", "Єдина Росія", "Нові люди" й окрім звітів та полум'яних промов також висловили спільні претензії та нерозуміння дій федерального центру.

Партія КПРФ проігнорувала цей захід, позаяк дотримується "особливої ​​думки" і зараз демонструє підтримку голові Радбезу РФ Миколі Патрушеву й намагається не реагувати на будь-які ініціативи заступника голови Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. А цей схід партій був ініційований саме ним.

Будь-який внутрішньополітичний конфлікт у РФ – це позитив для України, адже розпади імперій починаються з конфліктів на регіональному рівні та є індикатором політичної нестабільності всередині РФ.

Спостерігаючи та вивчаючи внутрішньополітичні процеси в РФ, я переконаний, що до цієї кризи додадуться ще й етносепаратистські процеси. Відтак, це посилить глобальну кризу в РФ і призведе до розпаду "імперії зла".

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