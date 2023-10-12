Черг за доларами не було: як росіяни намагалися посіяти в Україні паніку через курс гривні

Російські спецслужби давно та плідно працюють над розхитуванням українського суспільства. Багато людей чули вкид про відставку голови НБУ – це також робота росіян. Чому – пояснюю в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Сприятливий тиждень для продукування ІПСО

Тем, які відпрацьовують російські спецслужби, багато. Вони чіпляються за будь-що, що цікавить українців, а бюджети на роботу ІПСО в них просто величезні. Звісно, не забувають росіяни і про економіку України, і просувають багато економічних тез в українське суспільство за допомогою соцмереж та підконтрольних телеграм-каналів. Іноді використовують і продажні "ЗМІ", яких в нашій країні вистачає.

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Серед економічних тем, які хвилюють українців зараз, – курс гривні. Ця тема набула актуальності через скасування НБУ фіксованого курсу для міжбанку та перехід на гнучке керування.

Загалом і перед скасуванням фіксованого курсу, мережі головного управління генштабу Росії (нова назва ГРУ) і купа інших підконтрольних росіянам медійних майданчиків просували тези про курс гривні. При цьому, саме грушники працювали більше по курсу, а інші мережі – скоріше використовували тему інфляції (в контексті зростання цін), а курс був для них побічним.

Для російських іпсошників тиждень після скасування фіксованого курсу виявився сприятливим. Майже одночасно в інфополі з'явилися дві дуже апетитні для них новини.

Перша: про американський Конгрес, який нині зайнятий війнами республіканців і не може погодити допомогу Україні.

Друга: що НБУ скасував фіксований курс валют.

Без зайвих роздумів, російський дядя майор зліпив обидві новини в комбо-пропозицію і видав посіпакам новий темник: оскільки допомоги Україні "більше не буде", а долар "відпустили у вільне плавання", курс зараз злетить ого-го куди. Зрозуміло, що обидві тези – це пропаганда.

Стосовно допомоги. Основою макроекономічної допомоги Україні є міжнародні фінансові інституції (IFI): МВФ, Світовий банк тощо. Позицію цих інституцій можна прочитати в інтерв'ю самих працівників МВФ. Вони не те що не кажуть про скорочення допомоги, вони кажуть, що у разі проблем пакет допомоги на 115 мільярдів доларів може бути розширений до 140 мільярдів доларів. І досі виконання макроекономічних показників Україною МВФ влаштовує. З маяками дещо складніше, але й там робота йде. І це все жодним чином не стосується війн в Конгресі США.

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Стосовно курсу. Скасування фіксованого курсу було здійснене НБУ в комунікації з МВФ, і МВФ у своєму стейтменті дії НБУ підтримав (бо лібералізація валютного ринку – це маяк МВФ). До того ж лібералізація стосувалася роботи міжбанку, і до запитів населення не стосувалася, бо курс для фізосіб був зроблений не фіксованим вже давно.

Як росіяни намагалися змусити українців бігти по долари

Мета дяді майора зрозуміла: посіяти серед українців паніку і недовіру до власної економічної системи, а також спровокувати хоча б якийсь ажіотаж навколо обміну доларів.

План російських спецслужб був простий: створити паніку, щоб українці втратили гроші на коливаннях курсу (які зароблять обмінники), а держава спалила золотовалютні резерви, стабілізуючи курс.

Після кількох днів цікавих дослідів можу буквально процитувати, які саме тези були в темнику товариша майора з ГРУ, бо саме вони зустрічаються найчастіше.

"Падіння/обвал/крах гривні", "відпустили у вільне плавання", "долар поповз догори", "обвал буде 100%", "курс у (45, 50, 100) гривень наближається", "купуйте долари, поки ще є час та гривні", "грошей нам не дадуть", "удар по кишені українців", "знецінена гривня" і подібне.

Мій приз за формулювання отримує російський телеграм-блогер Сєргєй Богатирьов, тому його цитую майже без скорочень: "Взагалі було б досить епічно, якби гривня вийшла до 100 за долар. Хо*ли так дзвінко та весело глумилися з рубля, що такий поворот подій точно буде справедливим". Дякую, це прямо за Фройдом.

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До речі стабілізувати рубль на позначці 100, ЦБ Росії так і не вдалося. Також не знаю, чи це було в темнику майора, чи якесь колективне підсвідоме, але багато хто підкріпив свою експертну думку фразою "до бабки не ходи" в різних її варіаціях.

Вся мережа ГРУ та ФСБ у фейсбуці поставила на рекламу фото(шоп) талончика з Приватбанку, з якого ніби видно, що на обмін валюти начебто стоїть черга в 345 осіб. На талончику є номер відділення на Голосіївському проспекті. За кілька хвилин можна нагуглити, що відділення це відносно невелике, і 345 осіб, вочевидь, створили б на вулиці біля нього чергу, яку було б видно з космосу і про яку точно б написали у новинах з фотографіями. Гарне дослідження по цю тему зробив паблік "По той бік новин".

Одне з українських ЗМІ навіть процитувала "економіста" Дмитра Льоушкіна: "Пристягніть ремені. Курс тепер плаваючий. Він буде формуватися са від кількості продажів та купівель валюти на міжбанку. Тут навіть до бабки ходити не треба...". (Знову ця бабка, до якої ніхто не ходить). Добре, дві хвилини в гуглі, і ось маємо: "Керівник компанії Дмитро Льоушкін був виконавчим директором Forex-компанії Prime Broker, яка в односторонньому порядку припинила виплати своїм клієнтам". Чудовий економіст, неймовірний експерт.

Менше з тим, мушу похвалити українців за реакції на минулий тиждень. Я думав, паніка і зрада будуть масштабнішими. Але, мабуть, за майже 10 років війни, зокрема й інформаційної, наші люди напрацювали хоч якийсь імунітет до російських вкидів. Загалом обсяг торгів на міжбанку падає, населення не штурмує обмінники.

Тобто ми побачили, що минулого тижня і російська пропаганда по курсу працювала "бєз аганька", і українці діяли розсудливо, і НБУ відпрацював на відмінно.

Одна спецоперація ворогу таки вдалася

Але росіяни зробили висновки зі своїх невдач і провели достатньо креативну спецоперацію. Зрозумівши, що на фоні статистики на міжбанку та стабільності населення, самі вкиди про курс не заходять, вони пішли іншим шляхом.

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Росіянам вдалося дезінформувати видання УНН, яке випустило новину, що голова НБУ Андрій Пишний написав заяву про відставку. Цю новину миттєво підхопили численні телеграм-канали та блогери. Не всі з них працювали на росіян, але це і є ознакою гарною спецоперації – щоб твій вкид підхопили не тільки твої мережі, а й ворожі. Розрахунок росіян був точний і фейк рознесли всією мережею. Вже за годину НБУ та Андрій Пишний спростували відставку, видання УНН анулювало матеріал, а нормальні телеграм-канали опублікували спростування.

План росіян зрозумілий. Якщо розповіді з обмінниками не заходять, бо можна подивитись у вікно, то спробували атакувати НБУ, як інституцію, та посіяти невпевненість в стабільності регулятора. План був хороший, і реалізація, на жаль, пройшла на відмінно.

Як ми бачимо, росіяни здатні діяти гнучко і знаходити або навіть придумувати інфоприводи, які чіпляють українців. Вони ведуть системну роботу з аналізу українського інфополя, тестують через фейсбук, які теми є найбільш болючими. Навіть у випадках коли чергова "підлога країни" не заходить, вони можуть знаходити досить креативні рішення.

Без сумнівів, росіяни продовжать свої інформаційні спецоперації й надалі.

Українцям я можу порадити орієнтуватися лише на заяви від офіційних органів в майбутньому, бо росіяни використають будь-що проти нас.