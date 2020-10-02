Російська кінокомпанія "Грин Филмс" прозвітувала про свої прибутки та збитки у 2019 році. До весни 2019 року співзасновником компанії був Президент України Володимир Зеленський. Наразі співвласником компанії є перший помічник президента Сергій Шефір.

У "Грин Филмс" розповіли, що не ухвалювали рішення "про припинення або скорочення діяльності" у Росії. Про це повідомили журналісти програми "Схеми".

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Робота компанії в Росії успішно продовжується

Журналісти проаналізували звіт кінокомпанії, який розмістили на російському Державному інформаційному ресурсі фінансової звітності. У "Грин Филмс" зазначили, що товариство "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості".

Компанія вже кілька років поспіль витрачає більше, ніж заробляє, тобто вона працює в збиток. Завдяки наданню прав на використання кінофільмів у 2019 році "Грин Филмс" вдалося скоротити збитки на третину у порівнянні з 2018 роком – майже на 5 мільйонів рублів (близько на 1,7 мільйона гривень. Проте у 2019 році у компанії скоротились й доходи на 50%

Зниження доходів обумовлено тим, що основна частина прав на використання аудіовізуальної продукції припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується,

– пояснили у компанії.

Зменшення витрат у "Грин Филмс" пояснють і скороченням адміністративних витрат – зарплати працівників, оренди приміщень тощо.

"Грин Филмс" виплачує свої борги

У "Грин Филмс" у 2019 році зменшилась сума заборгованостей на 12%. У грошовому еквіваленті – це понад 170 мільйонів рублів, тобто близько 58 мільйонів гривень. Це може свідчити про те, що компанія продовжуватиме працювати в Росії, бо кредиторам вони платять справно.

У звіті зазначили, що "Грин Филмс" станом на 2019 рік володіє нематеріальними активами на суму 137,2 мільйона рублів – це майже 47 мільйонів гривень.

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Нематеріальні активи компанії – це права на фільми:

"8 новых свиданий";

"8 первых свиданий";

"8 лучших свиданий";

"Мамочки";

"Между нами девочками";

"Папаши";

"Петля Нестерова";

"Ржевский против Наполеона";

"Служебный роман. Наше время";

"Я буду рядом";

сценарій "The Replacement".



Компанія "Грин Филмс" успішно працює в Росії / Кадр з фільму "Ржевский против Наполеона"

Компанія прозвітувала, що повернула Мінкультури Росії 35 мільйонів рублів (близько 12 мільйонів гривень), які їй виділяли на виробництво фільму "Вниз". Також "Грин Филмс" повернули російському міністерству відсотки за користування грошима федерального бюджету.

Коментар співзасновника "Грин Филмс"

Журналісти "Схем" попросили Шефіра, який через кіпрську компанію є співзасновником "Грин Филмс", розповісти про її майбутні плани. Але той відповів, що є лише співзасновником, а не директором.

Функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях. Я не обіймаю жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідаю за операційну діяльність, не веду бухгалтерський облік і навіть не провітрюю приміщення офісу,

– заявив Шефір.

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