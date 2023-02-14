Як у Львові насправді ставляться до російськомовних: Садовий спростував російські фейки

Андрій Садовий спростував російські фейки. Мовиться про заяви російських пропагандистів, які брешуть, що у Львові начебто утискають російськомовних людей.

Садовий наголосив, що у Львові до людей завжди було людське ставлення. Львів'яни чудово розуміють: хто – друг, а хто – ворог.

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Ми розуміємо, що багато людей, які мешкали на Сході, вони були під впливом російської пропаганди,

– заявив Садовий.

Мер Львова розповів про зустріч з пані з Луганської області. Вона розповіла, що хвилювалася, вирушаючи до Львова – осердя націоналізму – на лікування.

"І коли її тут прийняли як рідну, була максимальна допомога, вона просто не змогла стримати сльози, тому що так само були налаштована велика кількість її знайомих і друзів", – додав мер.

Він наголосив, що чимало російськомовних, які приїжджають до Львова, з часом починають розмовляти українською. Садовий додав: це відбувається з повагою до України і до українських традицій.

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