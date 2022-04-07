Російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень біля України

Російський оператор доставки СДЕК вимкнув трансляції у своїх відділеннях. Мовиться про ті, які розташовані поруч з кордонами України.

Причина такого рішення дуже проста. У мережі з'явилося безліч відео, на яких можна побачити російських окупантів, які поштою відправляють рідним награбоване. От у Росії вирішили більше такі відео не продукувати.

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У Росії не транслюватимуть роботу пошти

Про припинення трансляцій повідомили журналісти. Вони виявили, що компанія СДЕК, яка займається експрес-доставкою вантажів, більше не транслює роботу своїх відділень. Причому не всіх, а лише тих, які розташовані на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що раніше до рук журналістів потрапили матеріали, які доводять мародерство російських окупантів. Мовиться про відео з камер спостереження служби СДЕК. На відео можна розгледіти, як загарбники відправляють до Росії те, що їм вдалося награбувати в Україні. Активісти вже опублікували в мережі їхні імена.

Так виглядають наслідки мародерства у приватних будинках на Київщині – дивіться відео: