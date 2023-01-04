Карлсону приготуватись: російська ППО збила у Ростовській області повітряну кульку

Легендарна російська "ППО" не перестає дивувати своєю "майстерністю". Цього разу вона збила повітряну кульку, якій не пощастило пролітати над Росією.

Доки у Ростові знову квітне "бавовна", "славетна російська ППО" бореться з серйозними стратегічними цілями. Місцева влада сповістила, що вдалося ліквідувати повітряну кульку. Заяви поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Деталі "історичної події" розповів місцевий губернатор Василь Голубєв. Він побідкався, що "об'єкт вільно летів". Звичайно ж, у Росії вільними не можуть бути навіть повітряні кульки, тому нещасну відразу підстрелили.

Місцевих жителів заспокоїли, що вони можуть спати спокійно. Повітряні кульки не становлять для них жодної загрози. Росіяни у коментарях питають Голубєва, чи чому самому не смішно від таких "офіційних заяв".

Жителі країни-терористки підтримують геноцид, який російські окупанти скоюють в Україні. Водночас росіяни хочуть, аби їх війна ніяк не зачепила, а "бавовна" викликає істерику.

Стратком ЗСУ опублікував ексклюзивні кадри

Стратком ЗСУ "розсекретив" кадри блискучої роботи "ППО".

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У мережі жартують, що після повітряної кульки на черзі Карлсон та Вінні-Пух.