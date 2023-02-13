Дівчинка Люба "хоче" на фронт: на російському телебаченні показують божевілля

Російська пропаганда промиває мізки й дорослим, і дітям. Вже дійшло до того, що 15-річна дівчинка рветься на фронт, бо "нє может аставатса на старанє".

Російська пропаганда щодня продукує величезну кількість божевільного та справді "відбитого" контенту. Вони не бридяться залучати до свого "зомбоящика" навіть дітей.

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15-річна дівчина рветься на фронт

На одну з передач запросили 15-річну Любу разом з мамою. Дівчині настільки промили мізки, що вона готова їхати воювати проти України. Найдивніше те, що її мама абсолютно схвалює вибір своєї дочки.

15-річний підліток переконана, що зараз вирішується доля усієї Росії. І вона не може до цього не долучитися, бо вона – "патріот". Очевидно, що на зміну "відмороженим" дорослим росіянам, які сотнями гинуть в Україні, росте "гідне покоління".

В мене очі рвуться таке бачити. Про що ми говоримо. Вони вже так змалечку на всі наступні покоління насаджують такі наративи. Виглядає це просто дико,

– прокоментувала ведуча 24 Каналу.

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Вона нагадала, що вже з 1 вересня в російських школах хотіли запровадити нові підручники, де буде розділ про так звану "СВО". Там намагаються ще зі шкільного віку насадити дітям різні пропагандистські міфи, що Росія – "асвабадітєль" та іншу маячню.

Виглядає це дійсно дико. Це все (Росія – 24 Канал) має бути зруйновано,

– підкреслила ведуча 24 Каналу.

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