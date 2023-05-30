Нерви здають: Скабєєву в ефірі розірвало через "бавовну" в Шебекіно

Слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що українцям потрібно будь за що знищити ворога, інакше вони будуть знищені самі, глибоко вразила російських пропагандистів.

Ольгу Скабєєву просто розірвало від подібних слів, і вона в ефірі пропагандистського каналу їх активно коментувала. На це звернула увагу ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.

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"До біса домовленості"

Один з гостей програми російської пропагандистки зазначив, що Велика Британія, маючи ракети Storm Shadow дальністю 1500 кілометрів, передають Україні такі самі ракети, але з дальністю 290 кілометрів. Тому що вони дотримуються договору про невикористання певної зброї, яка мається на озброєнні країни.

Проте ці слова вивели Скабєєву з рівноваги. Вона обурилась, мовляв, західні країни не дотримуються жодних договорів.

Між тим, що вони заявляють, і тим, що в підсумку зроблять, велика різниця. Наприклад, "в рамках договору" вдарили по Кремлю та обстрілюють Шебекіно,

– наголосила прокремлівська ведуча.

Однак гість заперечив їй, наголосивши на тому, що обстріли Шебекіно це може бути відповідь на удари росіян ракетами та БпЛА по території України.

На це Скабєєва нервово відповіла, що "тоді до біса будь-які домовленості" з Україною та Заходом, який буцімто хоче "поділити Росію".

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Норіцина зауважила, що дійсно між Україною та Росією не може бути жодних домовленостей. Проте Скабєєву турбує, що жителі Бєлгородської та інших областей Росії, в яких лунає "бавовна", подумають про можливість їхнього існування.

"А ви не думали, як українці живуть кожного дня під ракетними обстрілами Росії, під нічними атаками? Тому про жодні домовленості не може йтися взагалі", – наголосила українська телеведуча.

"Бавовна" у Шебекіно