Контроль над умами росіян, як у СРСР: у Кремлі хочуть створити "спецназ інформаційної війни"

Ми нагадуємо, що ведеться не лише реальна війна на полі бою, а й інформаційна. Й оскільки настрої серед росіян починають похитуватися, в країні вирішили взяти під контроль їхній розум.

Для цього Кремль планує створити "спецназ інформаційної війни". Таким чином Росія зробить черговий крок назустріч СРСР, відновленням якого теж марить кривавий диктатор Путін.

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Головна війна, яка зараз відбувається, – війна за свідомість людей. Усі ми в цій кімнаті – спецназ, який веде цю війну,

– сказав Сергій Кирієнко.

Відповідну заяву він озвучив ще наприкінці серпня під час закритої зустрічі. Нагадаємо, що Кирієнко – давній помічник Путіна, котрий відповідає за ключові питання внутрішньої політики та політики в Україні

На кого спрямована діяльність цього "спецназу"

Свого часу Кирієнко був ліберальним реформатором. І за часи правління Путіна різко змінив свій вектор. Нагадаємо, що самого диктатора спочатку теж вважали лібералом. Але дуже швидко він зняв маску, показавши своє істинне обличчя.

Основною аудиторією розсилки наративів мають бути школи та дитячі садки. Збочена уява Кирієнка уже все підрахувала. Він зауважив, що одних лише школярів у Росії 18 мільйонів. Додати до цього числа варто також їхніх батьків. І це вже колосальна цифра тих, хто отримав необхідні меседжі. Щоправда, він не забув також і про охоплення "старшого покоління".

Ми дуже сподіваємося, що військова "спецоперація" на місці (в Україні – 24 канал) завершиться відносно швидко. Але коли вона закінчиться, інформаційна війна продовжиться... Це головна війна,

– підкреслив він.

Кирієнко уже розкидає мацаки

Як розповідають журналісти, Кирієнко виступав під час приватного семінару, який організував ANO Dialogue. Це орган, який прямо фінансується Кремлем. А його завдання: зв'язок російської бюрократії з пересічними росіянами з допомогою Інтернету.

Телеграм-канал семінару свідчить про те, що його відвідали 175 учасників. Мовиться про представників щонайменше 43 органів влади. Серед них: міністерства внутрішніх справ, освіти й енергетики, Московський метрополітен, національна гвардія, сили внутрішньої безпеки, агентство, яке регулює в'язниці.

Ідея зі школами спрацювала

Вже з вересня цього року у російських школах підіймають триколор і співають кожного ранку гімн. Крім того, для учнів проводять агітаційні уроки щопонеділка. Вони отримали назву "Розмова про важливе". Дані російського альянсу вчителів свідчать, що деяких викладачів звільнили з лютого. Причиною цього стала відмова підтримувати провоєнну пропаганду Кремля.

Кирієнко мав зустріч з вчителями на конференції у жовтні. Під час неї він нагадав, щоб вони були критично налаштовані на ведення "народної війни" проти Заходу, виховуючи молодь у патріотичному ключі. Себто дітлахів з автоматами у дитячому садку їм стало замало. Вони вирішили формувати величезні "загони Путіна" на виріст, так би мовити.

Ба більше, для молодих росіян Кирієнко започаткував премію "Лідери Росії". Вона спрямована на виховання нового покоління державних службовців. Переможці отримують не лише нагороду, а й наставництво від вищих посадових осіб в адміністрації Путіна. Зауважимо, що більшість нагороджених чиновників відправляють до України, щоб вони керували на окупованих після 24 лютого територіях.

До слова, небезпечність Кирієнка визнали в ЄС, Великій Британії та США. Проти нього запровадили санкції. А причиною цього стало звинувачення його у причетності до спроби отруїти Олексія Навального.

Кирієнко може замінити Путіна

Зауважимо, що Кирієнко отримав прізвисько "віцекороля Донбасу". Журналісти припускають, що його вплив як на внутрішню, так і на зовнішню політику може свідчити про одне: він може замінити Путіна. Але це лише припущення.

Тим часом у серпні він також запропонував спрямувати на суспільство "постійний потік стабільних хороших новин". Його цинічність й у цьому випадку не перестає дивувати. Запропонував Кирієнко "показати, що те, що раніше було воронками від снарядів, тепер стало клумбами".

А от на самого Путіна очікують не надто хороші новини. В Інституті з вивчення війни зауважили, що диктатора починають критикувати навіть ті, кого він призначив керувати у псевдореспубліках. Уже не добирає слів сам Гіркін, який бідкається, що Кремль аж ніяк не "захищає" Донбас.