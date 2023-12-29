Регіональні розколи й питання мобілізації: у ГУР розкрили план Кремля після ракетного удару

Російська пропаганда регулярно намагається вдосконалювати свою методичку під останню повістку в Україні. Водночас окупанти не забувають тиснути й на вічні питання, намагаючись добитися внутрішнього розколу.

У ГУР попередили, що Кремль найближчим часом зосередить свої ботоферми на розпалюванні ворожнечі, залякуванні населення та дискредитації процесу мобілізації. Однак навіть московські аналітики розчаровано зазначають, що їх цілі наразі не досягнуті.

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Росія не зупиняється

Головне управління розвідки повідомляє, що наближені до Кремля аналітики підготували вищому військово-політичному керівництву Росії пропозиції для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.

Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей,

– зазначили у розвідці.

"Мозкові центри" Москви сумно зазначають, що протестів в Україні немає – і не буде. Однак росіяни продовжуватимуть спроби підірвати єдність – за допомогою гібридних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій. Росіяни акцентуватимуть пропаганду на таких питаннях.

дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Наприклад, кремлівські боти писатимуть про "інтереси бандерівців", "вступ Галіції до ЄС без сепаратистів" чи "веселощі у Києві попри мобілізацію". Також кремлівські "аналітики" стверджували що фанатів "руского міра" в Україні майже не лишилося.

Також "експерти" висували пропозиції запустити потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів", Вони прагнуть підірвати легітимність чинної влади.

Російська пропаганда