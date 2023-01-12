Щічки трясуться, – Подоляк потролив Соловйова, який істерить через танки для ЗСУ
Риторика Росії змінюється із шаленою швидкістю. Нещодавно вони говорили, що Україні важку зброю не постачатимуть, а нині заявляють, що для них це дрібнички.
Про це в інтерв'ю для 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що б не говорив Владімір Соловйов, але уже відчувається, як росіяни злякалися того озброєння, що прибуде до України.
До теми Жданов назвав 2 головні цілі, які є у ЗСУ на найближчі місяці
Соловйов вигадав байку про взяття Соледара. Мовляв, не важливий розмір населеного пункту, він просто дуже символічний, тому треба взяти.
Це у Соловйова "нє размєр", тому що він має вигляд "нєразмєрного мальчіка". Ми могли б для них збудувати якусь ферму, і хай би вони її брали років з десять. Десь на кордоні 1991 року між Україною та Росією,
– іронічно відповів Подоляк.
Росіяни швидко "перевзуваються"
За словами Подоляка, для Росії, коли їй вибивають зуби, взагалі розмір не має значення. Зараз вони вдають, що танки – це не так важливо, Patriot – не надто важливо, а ще місяці три тому говорили, що нам західні партнери вже не хочуть допомагати, фінансувати, зброю передавати.
Сьогодні вони вдають, що не бачать танки, але при цьому починають щічки надувати. У Соловйова аж щічки трясуться. Дуже красиво це виглядає,
– зауважив Подоляк.
Слова Соловйова: "А ми можем щас Францию там разбомбіть. Ядєрним аружиєм іспєпєлім Францию" Подоляк називає понтами, які за бажання дуже швидко збиваються.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео
Танки для росіян – страшний сон
За словами радника глави Офісу Президента, росіяни Україну почали боятися. Вони вже говорять про Францію, Німеччину.
Тільки цим хлопцям з щічками треба пам’ятати, що для того, аби зайти у Францію, Німеччину, Іспанію чи будь-куди, треба пройти Україну. А це неможливо для них. Тому танки – це для них страшний сон, від якого вони вже не прокинуться точно,
– підсумував Подоляк.
Безглузді заяви росіян: останнє
- Ще наприкінці 2022 року Сєргєй Шойгу заявив, що хоче збільшити армію Росії до 1,5 мільйона осіб. За словами путінського посіпаки, контрактників має бути 670 тисяч.
- Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу Росії Валєрія Герасимова. У російському міноборони прокоментували такі кадрові зміни "розширенням масштабу завдань".
- За даними української розвідки, Євгєній Пригожин у розмовах та листуванні із незадоволеними олігархами називає Путіна "старим, який остаточно збожеволів", а також тим, хто "веде Росію до розпаду".