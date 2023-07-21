Росіянам ніде нема місця: пропагандиста не пустили на брифінг Кулеби

Кореспондента російського пропагандистського видання не допустили на брифінг, де виступав Дмитро Кулеба. Причина – українська сторона висунула умову не допускати російські ЗМІ.

Російський журналіст не зміг відвідати брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Пакистану Білавала Бхутто Зардарі. За пів години до початку він був змушений піти. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Кореспондент представляв видання ТАСС, яке є державним пропагандистським інформаційним агентством Росії. Тож його не пустили послухати, як українці спілкуються зі світовими лідерами.

Українська сторона висунула вимогу не дозволяти російським журналістам відвідувати брифінг із Кулебою.

Це означає, що для росіян світ стає дедалі меншим, і це на краще. Мати російський паспорт – це долучатися до злочинів, які держава-агресор коїть щодня. Наприклад, зараз вона намагається грати в голодні ігри та впливати на експорт зерна Україною, б'ючи по наших портах на Півдні.

: 20 липня Дмитро Кулеба здійснив офіційний візит до Ісламабада, столиці Пакистану – вперше в історії двосторонніх відносин. Там він спілкувався з прем'єр-міністром Шахбазом Шаріфом.

Не всім російським пропагандистам вдається відкараскатися так легко. 20 липня повідомлялося, що ЗСУ мінуснули воєнкора Михайла Лучіна, номінованого на премію "Людина Z". Він був автором телеграм-каналу "Міша на Донбассе".

А Антону Красовському, який закликав убивати українських дітей, СБУ оголосила нову підозру.