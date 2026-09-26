"Під ногами заважає": Лавров хоче прибрати Україну з міжнародного порядку денного

У Нью-Йорку 22 – 28 вересня триває 81 сесія Генасамблеї ООН. У ній також беруть участь представники країни-агресорки.

Сергій Лавров заявив, що Україна заважає американсько-російським відносинам. Про це глава МЗС країни-агресорки сказав на полях Генасамблеї ООН.

Що сказав Лавров?

Російський посадовець заявив, що під час розмов спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Кремлем, завжди виникає питання російсько-української війни.

За його словами, американські посадовці скаржаться на те, що, коли вони повернулись до Білого Дому, Україна опинилась на вершині міжнародного порядку денному. Винний у цьому, на думку Лаврова, попередник Дональда Трампа на посаді Джо Байден.

Російський дипломат заявив, що необхідно "прибрати Україну з дороги".

Тому, хочемо чи не хочемо, треба прибрати її (Україну – 24 Канал) з дороги, бо вона плутається під ногами на нашому шляху до російсько-американського взаємовигідного світанку,

– сказав кремлівський пропагандист.

Що ще казав Лавров на Генасамблеї ООН?

Того ж дня Лавров звинуватив європейців у спробах зірвати перспективу мирних переговорів щодо України, у яких, за його словами, зацікавлені США. Також політик заявив, що західні країни нібито допомагають Україні спрямовувати дрони на цивільну інфраструктуру Росії. Окрім того, він стверджував, що всі раунди переговорів щодо України припиняла не Росія, а ті, хто нині звинувачує Москву в небажанні вести переговори.

Нагадаємо, що днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував виступ Лаврова у Радбезі ООН. Він заявив, що російська пропаганда повторює "один і той самий набір нудних казок".

Глава МЗС підкреслив, що виступ не мав жодних сигналів про готовність Москви до миру. Натомість кремлівський дипломат заявляв, що Росія продовжуватиме свою війну.