Латвійські прапори не стурбували: пропагандисти забрехалися про "напад Польщі"

Російська пропагандистська машина не дрімає ні вдень, ні вночі. А варто б, адже недосип, схоже, негативно впливає на якість фейків, які вони продукують.

Так, на російському телебаченні заявили, що Польща готується "до нападу". От тільки як доказ цьому, "журналісти" використали кадри латвійського військового параду.

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Трішки забрехалися: на відео чітко видно латвійські прапори

Кремлівські пропагандисти показали в ефірі кадри, де нібито Польща відправляє колони військової техніки в сторону кордону. Представники російського телебачення припустили, що вся ця зброя прямує в Україну чи Білорусь.

Тільки от кадри з сюжету показують парад військової техніки на День незалежності Латвії. Пропагандистів не збентежила навіть наявність у відео латвійських прапорів.

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Чому росіяни досі вірять у пропаганду

Експерт з комунікацій та колишній журналіст з Естонії Рауль Ребане пояснив, що росіяни щиро хочуть вірити пропаганді, тому вона така дієва. Річ у тім, що наративу, який нав'язують росіянам, вже кількасот років.

Рауль Ребане підкреслив, що відповідні технології використовують не тільки в Росії, але й в Естонії та інших країнах. Ними користуються ультраправі популісти для досягнення своїх іде та цілей.

За словами експерта, така роспропаганда націлена на перепрограмування нації з допомогою комунікаційних технологій. Детальніше про те, як це працює, можна дізнатися з праць Йозефа Геббельса.

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