Дезінформаційна мережа в Telegram: як працює російська пропаганда на окупованих територіях

.

"Люди хотіли проголосувати, у Маріуполі було "заражене" море, бойові американські комарі знищують армію Росії та легенди про чорних трансплантологів в Україні та активне голосування на виборах очільника Кремля". Лише 5 прикладів із тисяч фейків, що поширюються в телеграмі.

Швидкий доступ до інформації, аудіовізуальні матеріали і величезна кількість каналів – це ті загрози, що чатують на мешканців тимчасово окупованих територій в цьому месенджері.

Дезінформація стала вагомою зброєю гібридної війни націленою на те, щоб розколоти наше суспільство, підірвати демократичні засади, аби заплутати й змусити вагатися.

Кремлівські наративи, які містять дезінформацію та маніпулюють фактами, мають на меті дискредитувати демократичні цінності, чесну журналістику і медіа. Російські пропагандисти виконують це завдання, на жаль, на відмінно, і залазять в голови українців, росіян та громадян інших країн. А найперше – українців на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни прославляють країну-терористку та паплюжать усе, що пов'язане з Україною, створюючи альтернативну реальність для тих, хто в окупації. Як діє ворожа пропаганда в таких умовах і як їй протидіяти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Пропаганда на окупованих територіях: дивіться у відеоформаті

Зруйнувати український зв'язок

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький під час форуму Kyiv StratCom повідомив, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях за час окупації росіяни встановили близько 2 тисяч мобільних вишок з метою поширення російського пропагандистського контенту.

Починаючи з 2014 року, на ТОТ (тимчасово окупованих територіях – 24 Канал) відбувається військовий підхід, який Росія продовжує використовувати і надалі: ізоляція інформаційного простору, його контроль та інформаційно-психологічна обробка населення. В Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях всі інформаційні потоки та програмні забезпечення контролює "Ростех",

– розповів Скібіцький.

Від початку окупації росіяни почали обмежувати те, що насправді становило для них велику небезпеку: обʼєктивну інформацію. Загарбники вривалися до локальних редакцій медіа на окупованих територіях, залякували журналістів і змушували їх працювати на Кремль. Майже всі локальні українські медіа і журналісти відмовилися від роботи на ворога.

І це не зупинило Кремль. Одразу почали зʼявлятися підконтрольні або ж російські газети, листівки, медіа. Альтернативна реальність від окупантів, де все "добре", "йде за планом", "радіє Росії" – перекочувала в телеграм.



Росіяни завозять на окуповані території й газети РПЦ / Фото росЗМІ

З 2022 року роль телеграм-каналів все ж таки зросла, загалом дуже багато в телеграм перейшло російських воєнкорів, блогерів, медіа. Бо телеграм передусім зручний для росіян тим, що там можна створювати безліч як публічних каналів, так і приватних груп, і якщо подивитися на найбільші телеграм-канали, то можна вибудувати таку лінію кремлівської дезінформаційної кампанії,

– відзначає Єлизавета Ткаченко, молодша аналітикиня VoxCheck.

І вони створили потужну дезінформаційну не те щоб кампанію – альтернативну реальність.

"Турбота" росіян про українців на окупованих територіях

Упродовж тривалого часу Росія імітує "відновлення" територій, які захопила. Усі звіти, звісно ж, у телеграм-каналах. У Мелітополі нібито будують Центр адмінпослуг. В Маріуполі начебто відновлюють вокзал. В Бердянську відкрили дитячий центр. І таких повідомлень – сотні.

Вони намагаються показувати так зване "відновлення" територій. Та потім виявляється, що "відновлення" було спішним, неякісним і гарно виглядало хіба що здалеку.

Але про це намагаються мовчати: натомість показують лише кадри радості, обожнювання та "відновлення".



Путін у Маріуполі – частина російської пропаганди про "відновлення" / Фото росЗМІ

Вони намагаються створити в Маріуполі ось цю картинку відбудови й хорошого життя, щоб приховати всі ці воєнні злочини, які вони скоювали, показати, що вони вкладаються у відбудову. Тобто їм не так цікавий Сєвєродонецьк або, наприклад, так само Волноваха,

– наголошує Єлизавета Ткаченко.

Однак картинку "радісних мешканців" намагаються створити на всіх тимчасово окупованих територіях. Час до часу інформація про справжній стан випливає на поверхню, але губиться поміж оманливих наративів.

Заохочення людей до "виборів" Путіна

Ще одна складова пропаганди націлена на росіян, мешканців тимчасово окупованих територій та українців загалом. Описати її можна кількома словами – "у Росії жити добре". Щоб підтвердити цей наратив, росіяни активізували оманливі тези під час так званих виборів президента і показували, як начебто люди на окупованих територіях стояли у чергах, аби проголосувати.

Насправді це можуть бути люди, які ніколи не жили на тимчасово окупованих територіях, а були привезені спеціально для створення цієї картинки, масштабності цього всього процесу,

– наголошує Єлизавета Ткаченко.

Однак навіть із контрольованого медіапростору тимчасово окупованих територій надходили повідомлення про порушення прав людини та репресії стосовно тих, хто не хотів голосувати або ж підтримував Україну.

"На тимчасово окупованих територіях думка підтверджується про так звану демократичність цих виборів навіть не стільки мирними й цивільними мешканцями, які там кажуть, як "класно" жити з російською владою, а ось цими іноземними спостерігачами, які кажуть, що у вас демократичні вибори. Хоча насправді ці ж іноземні спостерігачі є частиною кремлівської дезінформації, і вони не раз відвідували Росію, і вони, власне, є такими рупорами Кремля за кордоном і активно поширюють кремлівську дезінформацію", – відзначає Ткаченко.

Наприклад, так званий спостерігач з Франції заявив, що начебто на "виборах" Путіна було "більше демократії", ніж на його батьківщині. Тим часом понад 50 країн засудили так звані вибори, і серед них була й офіційна Франція.

Лякати Україною

Серед інших фейків, що можуть зневірити мешканців тимчасово окупованих територій, жахіття про Україну. Звісно ж, несправжні, а створені російською пропагандою.

Згідно з аналізом VoxCheck, серед таких наративів, поширених за останній час, фейк про те, що на Харківщині військкомат нагородив дружин, які здали чоловіків у ТЦК. Утім, це — неправда. На фото зображені жінки, яких відзначили за організацію заходів із вшанування пам’яті полеглих захисників України та підтримки їхніх родин.

А ще – дезінформація про те, що на кордоні між Польщею і Німеччиною відловлюють українців. Однак і це неправда. Німеччина посилила контроль на кордоні для боротьби з контрабандою та напливом нелегальних мігрантів.

Ну, й зі "свіжого", так би мовити, – фейк про те, що теракт у підмосковному центрі "Крокус" вчинив громадянин України. Адже серед затриманих не було українських громадян. Натомість щонайменше троє із чотирьох нападників є громадянами Таджикистану.



Росіяни зробили чимало фейків після подій у "Крокусі" / Фото SPRAVDI

Російські телеграм-канали також поширювали дезінформацію, начебто в Україні стрімко скоротилася середня тривалість життя, і влада начебто приховує головні причини цього – відсутність доступу до медпослуг та мобілізація.

Щоб захистити себе від звинувачень у геноциді, кремлівські пропагандисти часто вдаються до проєкції власних злочинів на своїх жертв або навіть просто висувають абсолютно безпідставні звинувачення. Тобто вони бездоказово звинувачують Україну в спробі вчинити геноцид проти російськомовних в Україні, часто використовуючи вигадані історії. Наратив про геноцид є невіддільною частиною прокремлівської дезінформаційної кампанії, спрямованої на виправдання російської агресії,

– йдеться у матеріалі EUvsDisinfo.

Російські пропагандисти намагаються звинуватити Україну в усьому, аби зняти з себе відповідальність. Війну проти Росії почав начебто Захід; Україна – не контрольована держава, а "маріонетка"; вони спотворюють історію й намагаються вбити в голови українцям (а перед тим – і росіянам): не все так однозначно.

Прокремлівські політичні коментатори використовують цей наратив щоразу, коли Україна отримує воєнну допомогу від своїх західних партнерів або коли Росія втрачає контроль над тимчасово окупованими українськими територіями. ЄС, США й багато країн-членів НАТО надають Україні військову допомогу, щоб підтримати її спроможність відбивати неспровоковану російську агресію, але вони не беруть участі в бойових діях. Захід не хоче знищити Росію. Він хоче, щоб Росія припинила спроби знищити Україну,

– наголошують в EUvsDisinfo.

Якщо попередні приклади, які ми демонстрували – це фейки, то зараз настав час того, про що російські соцмережі ніколи не розкажуть. Вони намагаються жонглювати фактами й розповідати про те, що Україну всі покинули або ж використовують. Але насправді є низка країн, які допомагають у час війни. Передають зброю, підтримують економіку і працюють над відновленням. Усе для того, аби показати всім українцям: ми не самі у цій війні. І це не лише про глобальне, а й про локальне.

У Камʼянському відкрилася школа після реконструкції, проведеної за підтримки банку ЄС. Фонд енергетичної підтримки України передав трансформатори й високовольтні вводи Хмельницькій області. ЄІБ допоможе відновити понад 11,5 тисячі пошкоджених війною квартир в Україні. Японія, ЄС та UNDP передали обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами в Україні.

Відтак у російській пропаганді – це більмо на оці. Це те, про що вона не говорить: Україна має союзників, які продовжують допомагати боротися.

Отримувати достовірну інформацію

У сучасному світі дезінформація стала вагомим аспектом гібридної війни й націлена на те, аби заплутати й змусити вагатися.

"Коли твоя мама каже, що любить тебе, перевір це". Ця фраза належить журналістові із Чикаґо й полягає в тому, аби перевіряти всю інформацію, яка надходить до вас, зокрема, від інших людей чи соцмереж. Коли вона є надміру емоційною чи обурливою – не довіряйте їй, а подумайте: яких почуттів добивалися автори цього повідомлення?

Шукайте інформацію насамперед в офіційних джерелах України. Президент, міністерства та інші відомства повідомляють про найважливіше, зокрема, і на своїх телеграм-каналах. Однак тут також важливою є взаємодія влади й громадян.

І значну роль тут відіграє саме телеграм. У січні 2021 року цей мессенджер був найбільш завантажуваним неігровим додатком у світі. Відтак тут варто добре себе захистити: встановити двофакторну автентифікацію, обмежити коло осіб, що можуть бачити ваші світлину та номер, для важливих повідомлень встановити автовидалення й вимкнути доступ до локації, контактів і світлин.

Найкращий спосіб – це офіційним особам та відомствам комунікувати російські дезінформаційні хвилі у своїх офіційних джерелах, вчасно реагувати на них, і повідомляти: мешканців ТОТ може очікувати ось така хвиля дезінформації. Тобто, можливо, попереджати,

– наголошує Єлизавета Ткаченко.

Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях – будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Бережіть себе, захищайте свою інформацію, однак ставтесь до неї критично. Залишайтеся в українському інфопросторі й головне – не втрачайте віри в Україну.

Цю статтю було підготовлено в межах проекту EU NEIGHBOURS east. Думки, висловлені в статті, належать виключно автору.