"Байден врятує Крим": Піонтковський озвучив новий лозунг російської пропаганди

Сьогодні, 14 листопада, в Анкарі відбулися переговори директора ЦРУ США Вільяма Бернса та керівника служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєя Наришкіна. Їх проведення стало несподіванкою, адже заздалегідь цю розмову не анонсували.

Нова маячня від російської пропаганди

Це для 24 каналу прокоментував російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Він зауважив, що вже з'явився "злив" з Білого дому, що чиновники обговорювали питання наслідків використання тактичної ядерної зброї для Росії.

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Однак більше Піонтковський закцентував на тому, як цю зустріч описала російська прокремлівська преса. Публіцист процитував текст одно з видань, у якому йшлося про те, що "Бернс та Наришкін обговорюють, яке покарання має отримати військово-політичне керівництво України у випадку відмови від виконання "угоди Саллівана – Патрушева".

І хоч такі формулювання суперечать наративам кремлівської пропаганди про те, що Україна роками живе під "зовнішнім управлінням Заходу", цього разу вони на це "управління" навіть сподіваються.

Піонтковський підкреслив, що новий лозунг російської пропаганди звучить: "Дідусь Байден захистить наш Крим". Росіяни вважають, що за відмову від переговорів з Росією США припинять підтримку Україну – не дадуть їй ані цента, ані артилерійського снаряда. Однак вони лише видають бажане за дійсне, хоч певні люди з адміністрації Байдена, можливо й справді хотіли б дещо зменшити допомогу.

Це ж ті позиції, за які Москва, її агенти або корисливі буржуазні ідіоти на Заході борються. Це вже показник величезної поразки та зміни співвідношення сил,

– вважає публіцист.

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Позиція НАТО щодо переговорів України та Росії

Як би не старалися пропагандисти, а західні партнери залишаються з Україною і здебільшого приймають її позицію щодо неможливості проведення переговорів з Росією до виконання нею низки принципових умов. Свою думку про проведення перемовин висловили і в НАТО.

Так, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що єдиний спосіб досягти прийнятного для України, а отже й для світу, результату – це мати силу на полі бою. І хоч війни на певному етапі справді завершуються за столом переговорів, те, що відбувається, за цим столом, пов'язане саме з ситуацією на полі бою. Саме тому потрібно продовжувати підтримувати Україну. Також він зазначив, що наша держава сама має вирішити, яким буде прийнятне вирішення війни з Росією.