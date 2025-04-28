По телевізору не казали слово "війна", зате про нацистів чули багато, – полонений з Криму

Російська пропаганда активно працює над тим, аби "промити" мізки власному народу. Полонений мешканець Криму Леонід Читаєв розповів, що по телебаченню регулярно чув тези про українських нацистів.

Леонід розповів, що долучився до російської армії "під впливом нездорової пропаганди". Вона висвітлює війну далеко не так, як все є насправді, передає 24 Канал.

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Полонений з Криму розповів про пропаганду Росії

Леонід Читаєв зазначає, що по російському телебаченню не говорять слово "війна" – лише "спецоперація". Натомість ворог активно пускає тези про нацистів та вбивства цивільних.

Краще сидіть вдома, сенсу в цьому немає. Інвалідом – це в кращому випадку залишишся. Можна взагалі залишитися в сирій землі,

– звертається полонений до кримчан.

Він радить жителям півострова залишатися в Криму і навіть не думати їхати на війну, адже, на його думку, в цьому немає сенсу.

"По телебаченню кажуть одне, картинки гарні. А коли сюди приїжджаєш, йдеш на штурм і просто оху**аєш", – каже Леонід.

Полонений зазначає, що після телевізійної пропаганди ти думаєш, що на війні "нормально", що у разі чого тебе заберуть вчасно і нададуть допомогу – а зрештою все відбувається по-іншому. Водночас Леонід каже, що не відчув нічого після анексії Криму – натомість зазначає, що при Україні було "вільніше".

До речі, Леонід Читаєв розповів, що пішов у російську армію, аби не потрапити до в'язниці за зберігання коноплі.