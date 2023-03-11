Майстри не воювати, а фотошопити: росіяни в черговий раз похвалились "знищенням" Leopard
"Друга армія світу" знову доводить, що вона ні на що не спроможна. Росія перетворює свої війська на фотошопні підрозділи, сумнівної якості.
Російські телеграм-канали поширили черговий фейк про свої "перемоги" на фронті. Один з пропагандистських ресурсів опублікував фото, де окупант нібито цілиться в Leopard, передає 24 Канал.
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Кому насправді належить фото
Пропагандисти, опублікувавши "оброблене" фото, стверджували, що російські війська нібито знищили черговий Leopard під Вугледаром на Донеччині.
Вони вигадали цілу історію про те, як окупант із позивним "Шустрий" із РПГ-7 підбив "новенький натовський танк". Цікаво, що пропагандистів не бентежили ні іноземна військова форма, ні погодні умови, ні навіть різновид танку.
Насправді ж окупанти взяли фото з твіттеру ліванської армії, замінивши шеврон на формі ліванського військового на російський. На сторінці є й відео, яке теж публікували пропагандисти. Користувачі мережі встановили, що танк на фото – ізраїльський, найімовірніше, Merkava.
Актуальні втрати Росії
За минулу добу окупанти поповнили статистику Генштабу на 1010 осіб. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 158 000 своїх вояк. Проте варто нагадати, що ця кількість є неточною, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.
Втрати росіян у техніці:
- танків – 3 458;
- бойових броньованих машин – 6 762;
- артилерійських систем – 2 483;
- РСЗВ – 493;
- засобів ППО – 257;
- літаків – 304;
- гелікоптерів – 289;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108;
- крилатих ракет – 907;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 344;
- спеціальної техніки – 242.