"Розстріляна вагітна жінка" й "іноземні найманці": головні фейки росіян про Курську область

Російська пропаганда намагається зробити все можливе, щоб росіяни не знали про реальний стан справ у Курській області. Натомість окупанти поширюють фейки, щоб дискредитувати ЗСУ.

Так, росіяни брешуть про нібито "розстріляну вагітну жінку", а також стверджують про "іноземних найманців у лавах ЗСУ". Ба більше, пропагандисти поширюють брехливу інформацію про буцімто "чорних трансплантологів" з України.

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Головні фейки російської пропаганди в Курській області

Події у Курській області стали новим інструментом для російської пропаганди. Так, у мережі активно поширюють фейки та різні маніпуляції. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ворожа пропаганда продовжує докладати значних зусиль для дискредитації українських військових, неправдиво звинувачуючи їх у злочинах проти цивільного населення.

Так, російські пропагандисти мають кілька ключових наративів, які активно просувають у медіа. По-перше, протягом тижня росіяни розганяють фейк про нібито "розстріляну вагітну жінку". Російські пропагандисти цинічно звинувачують українських військових, однак єдиним "доказом" цього буцімто "злочину" є лише розповідь невідомого "чоловіка загиблої".

Другий фейк, який поширює роспропаганда, – це нібито "масові вбивства цивільних під час евакуації". У рамках просування цієї теми ширяться відео знищених нібито українськими військовими цивільних авто та "розповіді тих, хто вижив".

Ще один фейк, який намагаються розганяти кремлівські пропагандисти, – це історії про нібито "чорних трансплантологів з України".

Тема про "викрадення органів", яку так полюбляють пропагандисти, разом з бойовими діями "перемістилася" ближче до території Росії. Тепер ворожі ресурси лякають "чорними трансплантологами" у Сумській області,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Одна з найулюбленіших тем, яку активно поширює російська пропаганда, – це "іноземні найманці в лавах ЗСУ". У підтвердження своїх брехливих заяв окупанти публікують буцімто фото "паспортів" іноземних держав, які "виявили у полонених військових".

У ЦПД повідомили, що на цьому російська пропаганда не збирається зупинятися, й тепер почала поширювати фейки про "українських диверсантів-газовиків із Суджі". Нині тиражується "інсайд" про нібито двох українців, які працювали на об'єкті "Газпрому" у Суджі та були евакуйовані українськими військовими.



Фейки російської пропаганди / Фото Центр протидії дезінформації

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що поширення подібних дописів є частиною стратегії Кремля щодо інформаційної відповіді на події у Курській області. Окрім того, російське керівництво сподівається, що на Курщині буде гуманітарна катастрофа.

Відомо, що креативні агентства і театральні студії, які працюють з міноборони Росії, готують низку відео з коментарями буцімто людей, які виїхали з тієї зони, що розповідатимуть максимально страшні історії, не надаючи жодних доказів у вигляді візуального контенту. Це все Росія має намір ганяти власними мережами на Захід та Глобальний Південь. Насправді ж жодної гуманітарної катастрофи там немає і не буде. І це буде показано,

– наголосив Коваленко.