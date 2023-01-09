"Задурюють голову європейцям": як російська пропаганда працює в Німеччині

Україна вже виграла інформаційну війну з Росією. Однак держава-агресорка продовжує вливати чималі гроші, аби просувати власні наративи, зокрема у європейських країнах.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вона впевнена, що кількість російської пропаганди в Німеччині зросла в рази за 2022 рік.

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В ЗМІ з'явилася інформація про німецьке опитування, проведене на замовлення місцевого видання Bild.

За даними опитування 49% громадян Німеччини вважають помилкою заплановане урядом Берліну постачання броньованих машин піхоти Marder до України. В опитуванні взяли участь 1001 місцевих мешканців. Згодом з'явилася інформація, що такого опитування насправді проведено не було.

Мета подібних опитувань

За словами Оксани Романюк, в Німеччині приблизно раз на квартал відбуваються подібні опитування, де мовиться про підтримку німцями військової допомоги Україні.

Експертка звертає увагу, що питання формулюються так, щоб одразу наштовхнути респондентів на думку, що Німеччина занадто багато постачає військової допомоги до нашої країни. Такою інформацією потім маніпулюють російські медіа, створюючи численні фейки.

Романюк про російську пропаганду в Європі: дивитись відео

Російська пропаганда активна в Німеччині

Спеціалісти Інститут масової інформації зауважують, що російська пропаганда надзвичайно активна у Німеччині.

Я б сказала, що її кількість зросла у Німеччині вдвічі від початку 2022 року,

– додала Романюк.

Така дезінформація створюється шляхом фейкових досліджень, фейкових експертів, а також через акції протесту, які проходять в Німеччині, зауважила спікерка. На перший погляд, вони присвячені питанням миру, але насправді є пропутінськими мітингами.

Такі опитування можна назвати ІПСО, запевнила Романюк: "Вони спрямовані, аби задурити голову європейця, і щоб Європа припинила постачання зброї Україні".

Російська пропаганда шукає больові точки

Подібна пропаганда є і своєрідним методом боротьби проти санкцій, накладених на Росію, зауважила Романюк. Для росіян пропагандистські, інформаційні заходи подібного штибу дуже важливі, вони їх добре фінансують, зокрема в Німеччині.

Це спричинено історичними зв'язками і тим, що багато німців старшого покоління володіють російською мовою. Для них певною мірою ця пропаганда може бути успішною, додала спікерка.

Російська пропаганда шукає у кожній країні свої больові точки, переконана Романюк. Протягом останніх років Росія розвивала експертну присутність в багатьох країнах.

Вони фінансували експертів, які можуть бути мешканцями цих європейських країн, але сидять на російських грошах,

– підкреслила спікерка.

Діяльність російської пропаганди можна побачити і в Угорщині, в Італії, акцентувала Романюк. Натомість Україна не може дозволити собі таке фінансування, але її підтримують європейська журналістська спільнота та українські громадяни. Тому Романюк вважає, що в Україні доволі успішно вдається побороти путінські дискурси, хоч і не усюди.

Як не піддаватися ІПСО росіян / Інфографіка 24 каналу

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