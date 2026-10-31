Росіяни не вірять пропаганді, а рейтинги Соловйова впали до нуля: ексклюзивне інтерв'ю з Іллею Давлятчиним

Журналіст Telegram-каналу «Можем объяснить» Ілля Давлятчин в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про реальний стан російської пропаганди та настрої в суспільстві Росії.

Російська пропаганда роками намагалася переконати світ у власній всемогутності, а росіян – у безальтернативності Володимира Путіна. Проте за гучними ефірами Соловйова, Скабєєвої та інших "рупорів Кремля" ховається зовсім інша реальність: їхні рейтинги падають, аудиторія дедалі менше довіряє офіційним наративам, а навіть невеликі незалежні медіа залишаються для Кремля загрозою. Водночас російські пропагандисти й далі працюють у європейських столицях та на міжнародних майданчиках, поширюючи вигідну Москві картину війни.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу журналіст Telegram-каналу "Можем объяснить" Ілля Давлятчин розповів, як насправді працює російська пропаганда, чому рейтинг Соловйова впав майже до нуля, навіщо Кремль добиває навіть маленькі острівці незалежної журналістики, як росіяни реагують на удари по НПЗ і чому у світі досі дають майданчики російським пропагандистам.

Чому російська пропаганда в Олешках не ефективна

Росія перетворила евакуацію жителів Олешок на справжнє пропагандистське шоу. Перед камерами з'являються люди, які розповідають, що нібито українські війська бомбили їхні будинки. При цьому російські пропагандисти там представлені в необмеженій кількості. Наскільки серйозно зараз Україна поступається Росії в інформаційній боротьбі навколо Олешок? І виходить, усе одно ми дозволяємо Росії формувати картину того, що відбувається?

Дивіться, я не думаю, що Росії якось це сходить з рук. І що Росія в пропагандистському плані зараз випереджає і виграє. Я можу навести два конкретні приклади, чому радше російська пропаганда не працює. Те, що було кілька років тому, зараз сильно змінюється.

Перше – це вибори в Угорщині. Віктор Орбан програв, попри всю масштабну пропаганду, там працювала і "Russia Today", там відкривався і сайт "РИА Новости", і "Супутник" працював. Попри це, Орбан програв вибори.

Другий приклад – ще одні вибори, зовсім нещодавні. Це історія Сербії, де партія Вучича теж програла на виборах. Хоча є телеканал "Russia Today", у якого є свій окремий підканал і підсайт "RT Балкани".

Тобто вони спеціально створили з гігантського штату окремий телеканал, окремий сайт, який мовив тільки на Балкани. У них там конкурентів практично не було. Була "Аль-Джазіра" балканська, напевно, в принципі і все. І незважаючи на те, що там формально і навіть неформально, і за законом RT працював, вони не були оголошені ні іноагентами, і там не заборонено нічого було.

У них була своя частота, їхні співробітники, їхні журналісти, пропагандисти там спокійно працювали. Навіть попри це, Вучич програв вибори.

Так що є така омана в останні роки. Напевно, роки три – чотири тому ця омана цілком собі була обґрунтована. Але після того, як почали блокувати Telegram-канали пропагандистські, після того, як відрубали від "Супутника" всі ці смітники, після того, як частину журналістів депортували, частині не продовжили посвідки на проживання і візи, ні, мені не здається, що російська пропаганда зараз виграє. Я б навіть сказав, що навпаки. Порівняно з українськими медіа, російські у світі сильно обмежені, і їхній вплив сильно обмежений.

Власне, тому, наприклад, вони йдуть в Африку. Днями проводився саміт Росія – Африка, і зрозуміло, чому там Путін перед усіма африканськими лідерами "стелив", про алмази говорив. Тому що Африка, напевно, такий єдиний континент на планеті, куди доступ не закритий російській пропаганді.

Власне, "Russia Today" там відкриває свої корпункти, там їхні пропагандисти працюють через те, що по світу у них зараз є великі проблеми. Хоча при всьому цьому гроші виділяються, пропаганда повинна працювати, і тому туди і пригнали всіх тих пропагандистів. Якраз Попов від "Росія 1" туди їздив, депутат і ведучий "Вістей тижня", там теж розмовляв з місцевими жителями.

Я б резюмував: ні, пропаганда російська, так, вона як і раніше є, вона як і раніше працює. Для мене щоразу дивно бачити, наприклад, у Берліні кореспондента з "Вести" Михайла Антонова. Як дивно бачити в Нью-Йорку кореспондента "Росії 1" Валентина Богданова.

Чому ніхто не зганяє з Бельгії кореспондентів тих же "Вести", НТВ, від "Першого каналу". Скрізь працюють ці пропагандисти. Ніхто їх звідти не витурює, ніхто їх стусаном не виганяє звідти, і вони спокійно там перебувають. Чому для мене це, чесно кажучи, на п'ятий рік війни взагалі дивовижна історія.

Повна розмова: дивіться відео

Насправді це болюча тема. Коли я у 2022 році брала участь за програмою журналістів в ООН у Нью-Йорку, я була здивована, що в залі конференції сидять журналісти "РИА Новости". "Супутник" закрили, але журналісти там працюють. У той час, коли Еммануель Макрон Russia Today не пускає нікуди на пресконференції, в Нью-Йорку за океаном відбувається абсолютно інша ситуація в такій структурі, як ООН.

Макрон, можливо, їх і не пускає, але при всьому цьому вони працюють. Ви знаєте, що у ТАСС і RT офіційно є корпункти в Парижі? Тобто, є акредитація, їм МЗС її видало, вони там спокійно працюють. Не знаю щодо "РИА Новости", чи працюють вони, але "ТАСС" точно там спокійно працює. У них там є своє пресбюро, вони спокійно виходять.

Слухайте, це насправді реально болюча тема. І ми часто чуємо від західних європейських політиків, що ось потрібно росіян усіх обмежити, не пускати, їм візи не давати. Слухайте, це не так працює.

Не звичайні росіяни їдуть влаштовувати диверсії. Це в тому числі люди, які прикомандировані до посольств місцевих, посольство Росії де-небудь там спокійно працює, і при ньому працюють кадрові співробітники ГРУ. Або ФСБ, або СЗР. І ось так це відбувається. Так відбуваються ці диверсії.

Диверсії відбуваються ще й по-іншому, коли, якщо ми говоримо про ті ж самі пропагандистські медіа, припустимо, є RT. RT умовно знаходить стрингера, припустимо, в Берліні, каже йому: "Познімай-но нам, будь ласка, ось цю будівлю, надішли нам за гонорар, ми тобі оплатимо". Він надсилає, і вони надсилають гонорар. Все добре.

Потім вони кажуть: "А познімай нам ось цю будівлю і ось цей об'єкт". А це виявляється військовий об'єкт. Цей чоловік знімає військовий об'єкт, відправляє їм відео, вони його публікують, спокійно все працює. Ми багато таких історій бачили і у WhatsApp, і в Telegram вони знаходять стрингера. І це не так, що росіяни в'їдуть в Європу і влаштовують диверсії.

Наприклад, у Латвії, це мій улюблений приклад, є газета "АиФ Європа". Грубо кажучи, "Аргументи і факти Європа". Ми всі знаємо, що "Аргументи і факти" – це ручна газета Миколи Патрушева. І попри це, влада Латвії офіційно видала акредитацію ЗМІ цій газеті.

У кожному номері якої розповідається про те, що Європа загниває. Тут кризи, біженці. Окей, з біженцями, можливо, і є проблема, але загальний наратив, загальний посил газети зрозумілий.

Тобто, з одного боку, влада Латвії каже, що телеканал "Дождь" – це загроза національній безпеці через фразу про наших хлопчиків, якої не було насправді. А ось газета "АиФ Європа" у них спокійно виходить, і жодних претензій чомусь влада Латвії до цієї газети не висловлює. Для мене це теж дивно.

Говорячи про Олешки, я подивилася, що там ще представники іноземних медіа, серед яких четверо журналістів Newsmax, це американське медіа, яке дуже популярне серед трампістів і MAGA-руху. Я стурбована тим, що російська пропаганда може донести свою версію подій через дідусів і бабусь, які будуть розповідати, що їх бомбила Росія. І ось я боюся, що вся ця історія переросте не в історію про порятунок українських громадян, а в американському інфопросторі переросте в історію нібито про злочини ЗСУ.

Давайте я все-таки знову ж таки трохи вас порадую, тому що ми іноді дивимося рейтинги, і ми постійно дивимося рейтинги російських ЗМІ, але ми часто дивимося й рейтинги американських ЗМІ. Я, чесно кажучи, не бачив, що Newsmax на високих позиціях.

Так, у них Fox News сильний, він там, по-моєму, на четвертому, п'ятому місцях, потім з інформаційників MSNBC колишній і потім CNN. Але у Fox News все-таки трішки стриманіша позиція, ніж у Newsmax.

Пам'ятаєте, як нещодавно Трамп вигнав з пулу CNN політика, після чого, в тому числі Fox News, взагалі дивовижна історія, сказали: "Вибач, Дональде, ми не будемо транслювати твої промови, не буде у нас кореспондента". Ось тут варто повчитися, до речі, журналістам, як навіть в умовах чіткого поділу, ось є республіканські, демократичні ЗМІ, як єдина позиція проявляється.

Ось сьогодні, до речі, мій біль, у Росії змушена була закритися "Нова газета", напевно, найкраще видання Росії, яке випускало розслідування, репортажі, в яких працювала Анна Політковська, Ігор Домніков, Юрій Щекочихін, яка всі останні роки війни, попри цензуру, репресії, залишалася в Москві і щось випускала.

І навіть у таких умовах, коли нічого не можна говорити, "Нова газета" все одно становить небезпеку для російської влади. Вони не готові навіть у таких умовах дати голос незалежним ЗМІ, незалежним журналістам. Наскільки боягузи працюють у російській владі, для мене це щоразу болюча тема, які все-таки вони жалюгідні, нікчемні люди.

Тобто відправити Попова кудись, щоб він розповів, які там українці погані, як там бомблять – окей. А ось залишити хоча б один вільний острівець у Росії, в нинішніх умовах це неприпустимо з їхньої точки зору.

Перед якою загрозою постали пропагадисти Кремля

А на вашу думку, як цей острівець ще й тримався практично п'ять років? Я маю на увазі після 2022 року.

Важко, насправді, мені здається, що просто російська влада думала, що там невелика редакція, читає їх там умовно двісті тисяч осіб, ніякої небезпеки вони не становлять. Але зараз просто в Росії така ситуація, коли навіть невеликий острівець становить небезпеку.

Чому? Тому що росіяни перестали довіряти пропаганді. Я вже сказав про рейтинги. Ми постійно дивимося на телевізійні рейтинги. Я тут секрету не відкрию. З тижня в тиждень, з місяця в місяць телевізійні рейтинги падають, падають перегляди пропагандистських ток-шоу, падають перегляди новин, падають перегляди всіх цих Скабєєвих, Попових, Норкіних та інших.

І мій улюблений приклад – рейтинг каналу "Solovyov.live", який замінив свого часу канал Euronews без конкурсу, тобто незаконно. Його рейтинг на даний момент становить нуль цілих нуль десятих відсотка. Тобто якщо ми розберемо в абсолютних числах, то приблизно на тисячу осіб цей канал дивляться троє – четверо.

Ви розумієте, що навіть відібравши частоту радіо "Супутник", до речі, ви його згадали. Радіо "Супутник" же відібрало частоту "Эхо Москвы" теж незаконно абсолютно. Конкурс мав проводитися. Так от, "Эхо Москвы" на момент закриття в лютому 2022 року посідало перше місце серед усіх столичних радіостанцій.

Радіо "Супутник", яке зайняло їхню частоту, знаходиться зараз на п'ятому місці з кінця. Тобто недостатньо просто відібрати частоту і віддати її. Це до питання про те, чи вірять росіяни пропаганді.

Ні, росіяни не вірять пропаганді. Тому що якби вірили, то ми б бачили гігантські рейтинги. Ми б бачили, що рейтинг каналу "Solovyov.live" там п'ять відсотків, але цього немає. І, власне, тому вони добивають всі ці вільні острівці, щоб не дай Боже, де-небудь не просочилося щось.

До речі, що займає цей простір, якщо рейтинги падають у Соловйова, Симоньян і Скабєєвої? Хто прийде на це місце?

Вони намагаються. Вони ж намагаються кожен по-своєму якось замінити або якось інкорпорувати щось нове. В останні місяці вони постійно намагаються пропаганду в "розважалівку" засунути.

Ми бачимо, як у Андрія Малахова з тижня в тиждень так звані "свошники" сидять на записах його програми, розповідають, що просто захотів захищати батьківщину, уклав контракт, відправився на фронт, там врятував мільйон людей. Потім приходить його мама в студію до Малахова, плачеться, розповідає, який же герой її син, який же він молодець. Поїхав у чужу країну вбивати людей.

Інші розважальні формати на ТНТ ми бачимо часто, як у міжпрограмці у них після реклами йде відбивка і реклама підписання контрактів з Міноборони. Ми бачимо, як на каналі "Пятница" в програмі "Битва шефів", де зазвичай весь час просто готували їжу, тепер Костянтин Івлєв розповідає, що ось сьогодні ми готуємо з мінімального продуктового набору росіян.

Чого там тільки немає, каже він. І гречка, і огірки, і вівсяне печиво. Боже мій. У двадцять шостому році пишатися тим, що в продуктовому наборі є вівсяне печиво. Ви серйозно, чи що?

І тому не варто дивуватися, що рейтинги пропаганди падають, тому що, по-перше, вони не можуть нічого нового придумати. Ну що вони можуть придумати? Сперти черговий формат з-за кордону типу "А нумо всі разом" або "Хто хоче стати мільйонером". Все, на цьому більше їхня логіка, їхній розум ніяк не працює, тому що не можуть ці люди нічого створити.

Днями Путін говорив про штучний інтелект, про розвиток ШІ. Але в Росії до чату GPT не було своїх ШІ-помічників. Тобто вони не змогли нічого свого придумати. Точно так само вони не можуть і на телебаченні нічого свого придумати. Та й на війні свого нічого не можуть придумати, чесно кажучи.

Як і чому Соловйов постійно змінює риторику

Ще рік тому ви говорили про те, що російській пропаганді так і не вдалося пояснити населенню, заради чого почалось так зване "сво". Чому через роки Росія в принципі не досягла цілей, про які заявляла. Як сьогодні пропагандисти пояснюють росіянам відсутність перемоги?

Вони пояснюють це тим, що проти Росії воює весь "колективний" Захід. Це не секрет.

Тобто у нас тут НАТО.

Так. До цього це була Америка, звичайно, там був Байден, Америка була осередком зла. Після того, як прийшов Дональд Трамп, звичайно, вже не Америка, звичайно, це Європа.

Це, до речі, цікавий перекіс. І тому ми, власне, і стежимо за пропагандою, тому що за їхніми наративами, за їхніми розповідями стає зрозуміло, які методички їм підсовують і що думають у Кремлі. Ось Соловйов той же самий. Просто як білий аркуш, по якому можна зчитувати, що йому там шепоче Олексій Громов з Кремля.

Спочатку йому шепотіли, що Дональд Трамп "не дуже-то наш", тому що я пам'ятаю, що Соловйов, коли ще не було виборів і Трамп не переміг, говорив, що нам взагалі-то демократи ближчі, ніж республіканці, а чого чекати від республіканців, ми не знаємо.

Проходить буквально кілька тижнів, і була перепалка в Білому домі між Трампом і Зеленським. Ви б бачили, який щасливий був Соловйов, які щасливі були гості його вечора, як вони раділи і говорили: "Ось Трамп, Трамп наш". Це прям дослівна цитата, яку вони говорили.

Потім Трамп вводить санкції проти Росії і вже бачили невеселі обличчя, які приходять у студію, починають говорити: "Ну так, звичайно, Трамп, підстава. Ми-то думали, що він наш, а він, виявляється, прислухається ось до цих".

Зараз знову новий виток ескалації між Трампом і Україною, між Трампом і Зеленським. І знову ми бачимо, методичка помінялася. Знову Соловйов каже, що правильно все Трамп робить.

Це насправді показово, що ці люди, які очолюють цілі телеканали, сидять у праймі на федеральних кнопках, у них немає настільки ніякої своєї думки, що вони готові "перевзутися в повітрі", думаючи про те, що росіяни не пам'ятають, що вони говорили кілька тижнів тому.

Проблема в тому, що росіяни пам'ятають, і тому ті ж самі рейтинги Соловйова, його недільного вечора і вечірніх його програм падають. Раніше, в перші місяці війни у нього стабільно дві програми були в топ 50, зараз одна насилу потрапляє в топ 100.

Насправді іноді по пропаганді можна судити не тільки про те, які методички їм підсовують, що їх змушують говорити, а й те, як вони роздмухують і брешуть, з чого вони намагаються створити механізм якийсь або якісь вигадані інфоприводи для російського глядача.

Наприклад, нещодавня історія з заворушеннями у Франції, які вони, звичайно ж, подавали як протести, що там Макрон сам винен у цьому. І людей просто довели до ручки, що вони пішли протестувати на вулиці. Ось так довели, що люди почали там айфони і Louis Vuitton красти з магазинів.

Або як вони підміняють реальність, і як намагаються переговори якось спаплюжити або зіпсувати. Тому що у мене, чесно кажучи, є відчуття, що і в пресслужбі Кремля, і десь там в адміністрації президента сидять люди, які намагаються якось зіпсувати повістку Володимиру Путіну. Тому що я не люблю теорії змови, але я ніяк не можу пояснити, чому раз по раз Путіна виставляють у такому ідіотському світлі.

Пам'ятаєте історію з тим, як у Telegram пресслужба Кремля виклала відео, де він кашляв, і потім це відео поміняли. Тобто вони опублікували відео, де Путін закашлявся, каже: "Ой, вибачте, горло запершило. Давайте спочатку". Потім це відео поміняли, замінили іншим відео.

Потім була історія із Зарубіним, коли відверто було зрозуміло, що Путін читає суфлера. Сидить перед ним порожнє місце на прізвище Зарубін. Путін дивиться повз нього і відверто читає суфлера. Можна ж було побудувати кадр так, щоб це не було помітно. Ні, вони це видали в ефір спокійно. Потім пройшов тиждень або два, і вони знову подібне відео видали в ефір.

І зараз ми бачимо, як є історія з переговорами, коли щось явно готується, коли між Америкою і Росією є контакти, і ми бачимо, як в інфополі на сайті "РИА Новости" з'являється якийсь текст про те, що Литві та Європі загрожує війна. Цей текст публікують у розпал переговорів, він проходить цензуру, публікується на сайті "РИА Новости", потім на нього звертають увагу.

Виникає гігантський скандал, і "РИА Новости" знімає цей текст. Або там реально засіли такі дурні, ідіоти і непрофесіонали, або це не змова, звичайно, але такі дії, чесно кажучи, мене змушують згадувати цю історію про дві вежі Кремля і людей, які там намагаються вставити палиці в колеса Путіну і його чудовій адміністрації.

Чому росіяни, які не підтримують Путіна, бояться вийти на протести

В Росії радіють у пабліках, коли Збройні сили України завдають ударів, припустимо, по НПЗ?

О, ви знаєте, про пабліки ви сказали, я зараз окремо згадаю. Насправді ми бачимо, як нещодавно в Петербурзі була наймасованіша атака, і я особисто в Інстаграмі багато рився, бачив від жителів Петербурга коментарі, які писали: "Ну, нарешті, нарешті щось почало відбуватися. Так, зрозуміло, що це наше місто, це місце, в якому ми живемо все життя. Ми його дуже любимо".

Але, по-перше, це місце давно "окуповане", тому що його очолює абсолютно бездарний, безсовісний, безсоромний губернатор на прізвище Бєглов, який займається виключно тим, що краде гроші і будує собі котеджі і своїй дочці передає квартири.

Я б не сказав, що жителі прям радіють, що є задоволення від того, що падає безпілотник на НПЗ. Але при всьому цьому вони визнають, і це ми стали помічати на п'ятий рік війни, що люди стали все частіше визнавати, що війну цю не варто було починати, що Росія сама винна і росіяни самі винні в тому, що дозволили початися цій війні.

І насправді бачимо велику реакцію в соцмережах. Напевно, цей рік став роком, коли багато росіян просто перестали боятися, коли вони в соцмережах стали висловлювати все, що думають про Путіна, про уряд, про війну, про підвищення цін, про блокування.

Я так розумію, що це все просто разом пов'язано. Коли людину позбавляють спочатку вільної інформації, соцмереж, людина каже: "Ну окей, звикну з цим. Поставлю собі VPN. А без незалежної інформації, без Медузи, без Бі-бі-сі якось вже проживу".

Потім починають рости ціни. Людина не може купити просто базовий набір продуктів собі. І якось виправдовувати себе тим, що не може купити ковбасу за чотириста рублів, що замість червоної ікри купить ікру мойви.

Потім людину блокують просто від інтернету. Вона не може вийти нікуди, не може викликати таксі, не може навіть на держпослуги зайти і залишається просто без зв'язку. Не може мамі зателефонувати, бабусі, дізнатися, як у них справи.

Потім поруч із будинком цієї людини починають падати безпілотники або в квартиру її потрапляє безпілотник, або її сусідів, або друзів і знайомих. Десь я бачив статистику, що приблизно кожен третій або навіть другий житель Росії – це та людина, у якої або родичі постраждали від війни, або друзі, або знайомі.

Тобто коли все це накопичується і людині просто не дають можливості нічого сказати і зробити, окрім як: "Так іди голосуй за Путіна або йди на війну, сам здохни за його там якісь ідеї". Людина ж не дурна, вона розуміє, що потрібно бути просто "відірваним", щоб продовжувати підтримувати цю війну.

А росіяни, я впевнений, здебільшого не підтримують цю війну. І ми, чесно кажучи, не бачили жодних ознак, що це так відбувається. Якби це було так, давайте уявимо, що росіяни здебільшого підтримують війну. Тоді у мене питання: а навіщо потрібно постійно підвищувати вартість контрактів? Якщо росіяни підтримують війну, то вони самі підуть на фронт.

Як у Німеччині було у Другій світовій.

Так. Як у Німеччині просто підуть самі воювати за Путіна. Якщо росіяни підтримують війну, навіщо потрібні такі репресії з військового огляду? Потрібно розширювати вікову вилку , потрібно електронні повістки вводити, потрібно закривати кордони, не пускати росіян. Мобілізація навіщо була потрібна?

Володимире Володимировичу, ви ж самі кажете, що росіяни підтримують війну. Так навіщо мобілізація? Вони ж самі пішли б тоді. Навіщо потрібно обмежувати, блокувати інтернет, не давати ніякої інформації? Навіщо потрібно на мітингах за участю Путіна набирати масовку за п'ятсот рублів?

Але ж Путіна підтримують. Скільки? Вісімдесят шість відсотків він набрав на виборах. Але навіщо потрібні ці люди, яких купують на масовках, якщо Путіна підтримують?

Але ви ж знаєте фразу, що з їхньої мовчазної згоди нас вбивають. Тому я просто не можу цього не сказати як журналістка, тому що це теж важливо, усі, хто проти війни, пішли на вулицю, уявляєте, що б було?

Я прекрасно вас розумію і повністю згоден з усім, що ви сказали. Але я б додав, що в Росії є таке словосполучення "агресивно слухняна більшість". Я б сказав, що в Росії зараз агресивно мовчазна більшість.

Так, вони не готові вийти на вулиці масово і зрозуміло чому. Я, чесно кажучи, не з тих людей, які як Каспаров або хто-небудь ще буде з-за кордону закликати людей виходити. Що я такий сміливий, я б сам пішов би тоді на вулицю і вийшов проти війни. Ми знаємо, що є серйозні репресії, що людей за слово "війна" саджають у Росії на десять років.

І я знову ж таки згоден з вами, що з мовчазної згоди, на жаль. Хоча в перші місяці війни були мітинги, вони були. Були, на жаль, не надто численними. На жаль, цього було недостатньо.

Але я, чесно кажучи, не думаю, що навіть якби мільйони вийшли на вулиці, війна б закінчилася. Мені здається, що було б радше щось інше в Росії, придушили б якимось чином ці самі протести. Не знаю, силою б розігнали їх, кров би полилася, танки.

У будь-якому випадку, це вже пройдений етап. Росія вже зараз у такому стані, коли росіяни змушені платити за війну. Навіть ті, хто не підтримував війну, навіть ті, хто проти Путіна, вони всі так чи інакше змушені разом, що називається, в одному човні тонути разом із цією людиною, яка захопила це судно і зараз веде його в прірву. Давайте прямо називати речі своїми іменами.

Навіщо Путіну насправді була війна

Мені рідко трапляється російський контент у соцмережах, але нещодавно трапився рілс, де Алла Борисівна Пугачова в інтерв'ю, вже йому, напевно, рік, говорила, що треба дочекатись літа 2027 року. Ви живете певними дедлайнами, що колись щось зміниться?

Так, звичайно. Слухайте, якби я не жив такими дедлайнами, то, напевно, було б питання: а навіщо ми займаємося розслідуваннями, навіщо ми публікуємо це все? Навіщо ми шукаємо цю інформацію, яка, об'єктивно будемо визнавати зараз, нічого не змінить.

Але ми це робимо просто тому, що, по-перше, віримо у свою роботу і знаємо, що рано чи пізно правда переможе. Не буває іншого. Слухайте, історія показала, що погані люди погано закінчують. Муссоліні погано закінчив. Гітлер погано закінчив. Каддафі теж погано закінчив. Башар Асад погано закінчив.

Ми з вами говорили про форум Росія – Африка. Не було там Сирії. Скільки років Росія вкладалася в Асада, в Сирію. Все. Змінився Асад, і немає його, і немає Сирії на цьому форумі.

Історія показує, що навіть Янукович, так, він втік з України, але зараз живе, чесно кажучи... Уявіть, ви колишній президент гігантської країни, і ви, як останній жалюгідний боягуз під чужим ім'ям живете в якомусь там будинку, незрозуміло де. Вас ховають, ви не можете вийти самі на вулицю, не можете замовити піцу собі або в кафе сходити. Ну, так собі доля для людини, яка колись вважала себе великим президентом.

Я щиро переконаний у тому, що Росія програє цю війну. Не буває іншого. Коли проти тебе об'єктивно все нормальне людство, і ти сам розумієш, що щось тут не так. Навіть у його оточенні є люди, які щиро розуміють, що війна – це погано, що Путін злочинець військовий, що він почав цю війну просто для себе. Не для жителів Олешок, не для жителів Маріуполя. Плювати він хотів на "днр", "лнр" так звані, всі ось ці вигадані категорії.

Путін почав цю війну виключно для себе, тому що думав, щиро думав, що зможе підкорити Донбас. Що зможе підкорити Україну, що зможе підкорити українців. Не вийшло рівно тому, що поруч із Путіним усі ці двадцять з гаком років сидять люди, які розповідають йому казки, які "годують його з ложечки".

Зарубін з ним поруч тепер сидить, який каже, який Володимир Путін великий. І Володимир Путін дивиться на себе в телевізор і думає так. Не розуміючи, що він насправді не великий, а просто жалюгідний і нікчемний дід. І багато хто в Росії в тому числі так і вважає.

Чому Вашингтон просить Балтію "не дражнити" Росію

Пентагон попросив Литву, Латвію, Естонію зменшити тон у заявах про російську загрозу. І американські чиновники, як пишуть журналісти, фактично закликали європейців нібито не дражнити Росію, не принижувати її. Як, на вашу думку, взагалі виходить, що Вашингтон тепер боїться навіть публічних розмов про слабкість Путіна? Бояться, що це чимось може обернутися.

Зрозуміло, що Дональд Трамп орієнтується на Путіна. Для нього це рольова модель. Він вважає, що Путін – це та людина, на яку варто орієнтуватися. Не сказати, що він його кумир, звичайно.

Але пам'ятаєте, як Трамп багато разів говорив, що Володимир Путін чудовий чоловік. Раніше була історія, коли вони говорили по телефону, ніхто не хотів першим класти слухавку. Нещодавно було повідомлення пресслужби Кремля, і американське відомство його підтвердило. У сенсі ніхто не хотів класти слухавку. Вони що, як закохані прощаються? Я, до речі, не виключаю, що рівно так і було.

Ми ж бачили зустріч Трампа з Путіним на Алясці, як у них все чудово було. Однак це ж історія не про те, що вони намагаються змусити Литву, Латвію, Естонію насправді якось зменшити оберти. Зрозуміло, що, найімовірніше, це неможливо, тому що у Литви, Латвії та Естонії своя історія з Росією.

Але чекати від цих трьох країн якогось зменшення обертів або того, що вони, наприклад, перестануть вважати радянські роки окупацією, безглуздо. Тут досить не зміниться нічого і зрозуміло чому.

Але я думаю, що це навмисні зливи в пресу, і мені здається, що ця історія – це такий навмисний злив, щоб він дійшов до Кремля, щоб Путін побачив, як Дональд Трамп його поважає.

Тобто зрозуміло, що Путін зневажає ці країни, він вважає їх щиро своїми, вважає, що може через Сувалки зайти в Литву, може завоювати ці три країни.

Тому я думаю, що це був навмисний злив. Ми бачили такі випадки неодноразово, коли в американську пресу просочувалася інформація, яка була не особливо вигідна американському Білому дому, але при всьому цьому вона могла сподобатися російській стороні.

І російська влада могла піти умовно на постачання ресурсів, на зниження цін якихось. Як і раніше, Росія все ж торгує і нафтою, і газом. І Дональд Трамп в цілому досить залежний від цієї історії.