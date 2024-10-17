Що були змушені визнати пропагандисти Росії на 3 рік повномасштабного вторгнення

Російські пропагандисти в етері телебачення заявили, що Північна Корея вже готує 1000 своїх військових для Росії. Росіяни використовують цікаву фразу, яка свідчить про їхню розгубленість.

Колишній співробітник СБУ розповів 24 Каналу, що пропагандисти Росії на третій рік повномасштабного вторгнення визнали, що їм потрібне хоч щось, щоб "переламати ситуацію". Вони очікують хоч якоїсь допомоги, для прикладу, військ з КНДР.

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Що були змушені визнати пропагандисти Росії

Колишній співробітник СБУ пояснив, що російські пропагандисти використовують фразу "що нам дозволить переламати ситуацію?". Варто зрозуміти, якими неймовірними зусиллями Сили оборони України стримують Росію, що вони змушені вже майже на 3 рік повномасштабного вторгнення сказати "що нам такого можуть дати, щоб ми переламали ситуацію".

Це є їхнє бачення поточної ситуації в Україні, тобто "зламати" можна лише за допомогою чогось. Росіяни очікують, що щось "прилетить на голубому вєртальоті" і їм допоможе,

– наголосив Ступак.

Тим часом росіяни можуть надіятись на військовослужбовців з Північної Кореї, частина з яких вже є на окупованих територіях та проводить навчання для росіян. Колишній співробітник СБУ припустив, що це може бути пов'язано з північнокорейським озброєнням, яке передали Росії і тому потрібно навчити російських військових, як його потрібно експлуатувати.

З іншого боку – росіяни теж вчать військових з Північної Кореї. що ввести їх у курс справи, адже останній раз країна мала військовий досвід у 1950-х роках. З того часу спосіб ведення війни кардинально змінився.

Зауважте! Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що війська КНДР не змінять ситуацію на фронті. Основним стримувальним фактором для КНДР є Південна Корея, і відправлення значного контингенту військ є фактично неможливим.

Війська Північної Кореї навіть не уявляють, яка є активність авіації в повітрі, бо роблять акцент на артилерійських системах. Досвід з безпілотниками та їх протидії ж можна отримати лише на українському фронті.

Я буду вірити, що цей легіон з Північної Кореї не буде численним,

– додав Ступак.

До слова, аналітики інституту вивчення війни повідомили, що війська з КНДР можуть допомогти Росії уникнути мобілізації. Російська 11 повітряно-десантна бригада вже формує батальйон з громадян Північної Кореї для оборонних операцій в Курській області.