Хочуть втягнути Україну у ядерну риторику: що відбулось біля Курської АЕС

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що безпілотник, який впав на території Курської АЕС, пошкодив стінку складу ядерних відходів, та традиційно звинуватила у цьому нашу державу. Країна-агресорка намагається переконати усіх, що Україна – це нібито "ядерний терорист".

У такий спосіб Росія хоче досягнути припинення або зменшення допомоги Україні з боку Заходу. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Росія хоче, щоб Захід не допомагав Україні

Іван Ступак підкреслив, що такі заяви росіян – це частина ІПСО. Росія хоче позбавити або хоча б зменшити допомогу Україні з боку Заходу. Ворог намагається прив’язати нашу країну до терміну "тероризм".

Україну намагаються "прив'язати" до "ядерного тероризму", щоб у світі вважали, що українці намагаються бомбардувати безпілотниками російські атомно-енергетичні об'єкти, що Україна – нібито "ядерний терорист". У такий спосіб хочуть змусити Захід відмовитись від підтримки України або зменшити її,

– пояснив він.

Як наголосив ексспівробітник СБУ, Україна ніколи б не запустила безпілотник на атомний об’єкт на території Росії. На слова Марії Захарової точно не варто зважати, бо вона відпрацьовує кремлівську пропаганду.

"Навіть якби цей безпілотник впав, то він не пошкодив би укріплення, бо це серйозні інженерні споруди, які захищені. Ті 10 кілограмів вибухівки, які несе дрон, не можуть пошкодити цей об'єкт", – зазначив Ступак.

Ступак про брехню Росії: дивіться відео

Росія звинуватила Україну у "ядерному тероризмі"