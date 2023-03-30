Гості в ефірі Соловйова ледь не побились через Україну та історію: курйозне відео

Пропагандист на шоу Владіміра Соловйова розпинався про "вєлікую" історію Росії. Як виявилося не всі гості шоу поділяють його бачення історії, тому між росіянами спалахнув потужний конфлікт.

Почалося все традиційно зі звинувачень Заходу у всьому, що лише можна вигадати. Якщо і відзначати якісь таланти росіян, то це безперечно буде блискавичне перетворення в Україні на "двохсотих" та вміння нескінченно вигадувати закиди у бік цивілізованого світу, пише 24 Канал.

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Росіяни ледь не побилися на шоу Соловйова

Росіянин заявив, що Заходу начебто треба сировинна база у вигляді Росії. Відтак, він робить усе можливе, щоб країна-агресорка не займалася питаннями свого розвитку та освіти, а воювала з Україною.

Ба більше, росіянина настільки занесло, що він почав розповідати буцімто Захід хоче, щоб Росія "розібралася" ще й з країнами Балтії, а також Польщею і Фінляндією. Натомість Захід у цей час готувався б ставити Кремлю умови.

Що стосується розвитку Росії загалом, то це дуже цікаве питання. З огляду на все, що ми бачимо зовсім не складається враження, що "за поребриком" хтось хоче розвиватися. Втім, пропагандист іншої думки – він вважає, що зараз Росія має унікальний шанс відновити все, що мала.

У нас цивілізація – 7,5 тисячі років за слов'янським літочисленням. Проти нас цивілізація, якій трохи більше ніж 250 років,

– заявив росіянин.

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Цей абсурд збентежив навіть інших гостей шоу Соловйова. Вони почали мірятися, хто більше прочитав історичної літератури та намагалися зрозуміти, що і як треба складати, щоб з'явилася ця міфічна цифра у 7,5 тисячі років, але не вийшло.

Втім, безглуздим вигадкам російських пропагандистів немає меж. Тож наступного разу й не дивно буде, якщо вони почнуть заявляти, мовляв, Росія виникла ледь не одразу після Великого вибуху.