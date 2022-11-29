Коли Росія програє: Сімоньян вже очікує на Гаагу навіть для двірників
Пропагандистка Маргаріта Сімоньян заговорила про Гаагу. Вона вважає, що під суд можуть потрапити навіть двірники, що прибирають біля Кремля.
На думку пропагандистки, такий розклад буде "у випадку поразки Росії" у війні проти України. Про це Сімоньян заявила в ефірі проросійського телеканалу, інформує 24 канал.
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Сімоньян вже очікує на Гаагу
Ми добрі, ввічливі і навіть у чомусь лагідні. Ми м'які, довірливі, а чи це треба?
– каже пропагандистка.
За її словами, зараз щодня видно, як "знищується інфраструктура", яка буцімто "допомагає Україні воювати".
"Вона (інфраструктура – 24 канал) допомагає Україні воювати, вбивати наших людей на наших територіях. Мене дивують наші люди, котрі цього бояться і бояться називати речі своїми іменами. Люди, які бояться Гааги, мають боятися програти, зганьбитися і зрадити своїх людей. Якщо ми програємо, то Гаага чекає навіть на двірника, який біля Кремля бруківку підмітає. Тому Гааги бояться – у ліс не ходити", – вважає Сімоньян.
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Інші цинічні заяви Сімоньян
- Раніше Маргаріта Сімоньян висловилася щодо проведення часткової мобілізації. Їй не сподобалась плутанина, що супроводжує призов.
- Також нещодавно Сімоньян підтвердила, що Росія завдала ракетного удару по території Польщі.
- Окрім цього, пропагандистка Сімоньян забрехала, що "здача" Херсона було потрібна, щоб нібито "захистити Крим".
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