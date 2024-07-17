Це справжній ідіотизм, – путініст Соловйов розніс рішення Кремля

Кремлівський пропагандист Владімір Соловйов влаштував чергову істерику у прямому ефірі. Усе через нещодавній приліт по черговому нафтопереробному заводу на території Росії.

Така "бавовна" досить часто буває у Росії, тому його здивувало не це, пише 24 Канал. Він бідкався, що охоронці НПЗ мали б збивати українські дрони по-іншому.

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Істерика Соловйова

Путініст волав через відео, на якому охоронці НПЗ намагалися збивати дрони за допомогою антидронової зброї. Він на всю студію кричав: "Досить витрачати гроші на профанацію".

Навіщо? Ви що знаєте, на яку частоту розрахована ця антидронова зброя, як нею працювати? Ви проводили навчання? Пояснили, що роботи? Ні, ви поставили галочку, купили що-небудь і вважаєте, що ви захистили об'єкти? Не можна так робити, це справжній ідіотизм,

– істерив Соловйов.

"Бавовна" у Ростовській області: головне

Нагадаємо, що зранку 13 липня українські дрони влаштували "бавовну" у Ростовській області. Це сталася на об'єкті у Цимлянському районі. Там окупанти зберігали різні марки бензину та дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тисяч кубометра. Вночі місцеві росіяни почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.

Як повідомляють джерела 24 Каналу у спецслужбах, за неспокійну ніч 13 липня у жителів Ростовської області "відповідальні" дрони СБУ. Саме вони підпалили місцеву нафтобазу.