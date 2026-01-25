"Звучить абсурдно: експерт назвав улюблений наратив російської пропаганди у США

Російська пропаганда поширюється далеко за межі країни-агресорки, зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Проте наративи, які вона там розповсюджує, не є оригінальними.

Засновник і президент громадської організації Svitanok.nyc Олександр Таран розповів 24 Каналу, яка була найуспішніша інформаційна кампанія російських пропагандистів у США. Також він пояснив, через які канали росіяни намагаються просувати свою пропаганду.

До теми Змушують брехати про війну: як чатботи ШІ стають зброєю російської пропаганди

Як українці мають протистояти пропаганді у США?

Таран зауважив, що один з головних наративів, що нав'язується Росією, про те, що в Україні існує серйозна проблема з корупцією, а також, що американську допомогу крадуть українські чиновники.

Єдиний спосіб протистояти цьому – навести факти. Звичайно, нещодавній публічний скандал в Україні став певним потрясінням. Росіяни намагалися використати його та розвивати, однак він не мав великого ефекту,

– пояснив він.

Тому Україні, на його думку, потрібно чітко заявити, що вона має потужні антикорупційні інститути, які активно працюють щодо викриття корупції та протидіють їй. Україна опрацьовує ці проблеми та розв'язує, адже є країною з урядом, що функціонує, та державними інститутами, створеними для боротьби з корупцією.

До слова. Перший заступник голови комітету держдуми з оборони Олексій Журавльов запропонував у відповідь на захоплення США танкера Marinera, який курсував під російським прапором, "потопити кілька катерів", які належать Сполученим Штатам. Журавльов заявив, що захоплення американцями танкера Marinera можна нібито вважати "незаконним вторгненням до кордонів Росії".

"Крім того, українське населення також притягує владу до відповідальності за це. Такий наратив ефективно протидіє цій пропаганді, адже корупція – улюблений пропагандистський наратив Росії, який вона активно використовує серед законодавців та пересічних американців", – зазначив президент громадської організації.

Також Росія, за його словами, розповсюджує наратив, що в Україні є нацисти.

Нещодавно у Вашингтоні біля Білого дому я розмовляв із протестувальниками, які заявили про це – як би абсурдно це не звучало. Росія все одно любить поширювати наратив про нацистів в Україні. Він підтримується як серед лівих, так і серед правих в американській політиці, але, швидше, на рівні населення,

– наголосив Олександр Таран.

Для того щоб протидіяти цьому наративу, потрібне історичне висвітлення, аби донести до американців справжні факти про історію України і про те, що вона не має нічого спільного із нацистами.

Також він зауважив, що росіяни розповсюджують свою пропаганду через кілька мереж. Найбільш ефективна – через культурний вплив, також – через релігійні організації, пов'язані з російською православною церквою. Протидіяти цьому впливу українці мають, викриваючи його та співпрацюючи з американськими правоохоронцями.

Які ще методи використовує російська пропаганда?