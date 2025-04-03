Росія поширює фейк про військові вантажі на ТЕЦ у Харкові: можуть бути удари по енергетиці

Росія знову може завдати по ударів по українській енергетиці. Російська пропаганда поширює фейк, що ЗСУ нібито завозять військові вантажі на склади однієї з генеруючих електропідстанцій Харкова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Росія знову вдається до тактики інформаційного алібі

Росіяни поширюють фейк, що вантажі завозять у темний час доби, а біля складських приміщень ТЕЦ цілодобово перебуває воєнізована охорона.

Подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росією нових ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова,

– зазначають у ЦПД.

Там зауважили, що такими заявами Росія вкотре вдається до тактики інформаційного алібі, щоб виправдати свої злочини проти мирного населення України.

Вони заздалегідь оголошують "військовою ціллю" котрийсь з об'єктів цивільної інфраструктури, щоб пізніше атакувати його.

Нещодавно росіяни також поширювали фейк про буцімто підготовку українськими військовими провокації у Миколаєві для зриву домовленостей про припинення ударів по об'єктах енергетики і звинувачення у цьому Росії. Це елементи однієї інформаційної кампанії,

– додали у ЦПД.

Так росіяни намагаються зняти із себе відповідальність за недотримання ним енергетичного перемир'я та ввести в оману світ.