Росія поширює фейк про військові вантажі на ТЕЦ у Харкові: можуть бути удари по енергетиці
- Російська пропаганда поширює фейк про військові вантажі на електропідстанції у Харкові, щоб виправдати можливі удари по енергетиці.
- Центр протидії дезінформації повідомляє, що Росія використовує тактику інформаційного алібі для виправдання своїх дій проти України.
Росія знову може завдати по ударів по українській енергетиці. Російська пропаганда поширює фейк, що ЗСУ нібито завозять військові вантажі на склади однієї з генеруючих електропідстанцій Харкова.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Росія знову вдається до тактики інформаційного алібі
Росіяни поширюють фейк, що вантажі завозять у темний час доби, а біля складських приміщень ТЕЦ цілодобово перебуває воєнізована охорона.
Подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росією нових ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова,
– зазначають у ЦПД.
Там зауважили, що такими заявами Росія вкотре вдається до тактики інформаційного алібі, щоб виправдати свої злочини проти мирного населення України.
Вони заздалегідь оголошують "військовою ціллю" котрийсь з об'єктів цивільної інфраструктури, щоб пізніше атакувати його.
Нещодавно росіяни також поширювали фейк про буцімто підготовку українськими військовими провокації у Миколаєві для зриву домовленостей про припинення ударів по об'єктах енергетики і звинувачення у цьому Росії. Це елементи однієї інформаційної кампанії,
– додали у ЦПД.
Так росіяни намагаються зняти із себе відповідальність за недотримання ним енергетичного перемир'я та ввести в оману світ.