Через претензії до США: як Росія нарощувала свою пропаганду в Туреччині перед війною

Хоч Туреччина в загальному і має проукраїнську політику, вона все ж підтримує зв'язки з Росією та Путіним, а певна частина турецького населення навіть є проросійськими. І значною мірою винна у цьому російська пропаганда.

Як працює російська пропаганда в Туреччині

Про це 24 каналу розказала українська журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова. За її словами, у Туреччині поширені деякі російські наративи, які декларуються насамперед роспропагандою. Їм вдається розповсюджуватися та приживатися зокрема і через нелюбов турків до Заходу та до США.

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У результаті виходить так, ніби ця нелюбов покриває дії Росії в Україні, тобто деякі турки, хоч їх і не так багато, настільки ненавидять Америку, що готові пробачати Росії, мовляв, вона не така погана, як США.

"Я постійно говорю їм про те, що у вас можуть бути якісь претензії до Сполучених Штатів Америки. Можливо, навіть у якихось моментах ви маєте рацію, але це не відбілює дії Росії в Україні", – зауважила журналістка.

Вона додала, що чи не найрозповсюдженіший російський наратив у Туреччині – це те, що Захід нібито підштовхнув Україну до цієї війни, змусив її увійти у цю війну, а Росія не мала вибору, бо НАТО вже ледь не напало на неї. Тобто усе в кращих традиціях ефірів Скабєєвої, Соловйова, Кисельова та інших.

Гульсум Халілова пояснила, що роспропаганда інфільтрована у деякі турецькі засоби інформації, а вони мають і своїх пропагандистів. Також є і турецькі кореспондентські пункти російських медіапомийок, наприклад Sputnik, Russia Today, TASS.

Крім того, Росія нерідко, як і в багатьох інших країнах, купує деяких так званих аналітиків та експертів, які пишуть статті, наприклад, про те, що у Бучі не було російських звірств, не було геноциду, що усе це – інсценування та манекени. За один такий матеріал пропагандисти можуть отримувати від росіян по 40 – 50 тисяч доларів.

Не менш важливим для поширення прокремлівських наративів у Туреччині є "фабрики тролів" та боти, яких Росія залучає у шаленій кількості. Вони несуть пропаганду зі ЗМІ у соцмережі.

Наскільки турки піддаються роспропаганді

Така інформаційна кампанія триває у Туреччині вже дуже довго, росіяни багато років насаджували і продовжують насаджувати свою пропаганду так, ніби вони спеціально готували тамтешню аудиторію до цих днів, до повномасштабного вторгнення в Україну.

Гульсум Халілова зазначила, що певна частина турецької аудиторії піддається цій пропаганді. Тому з нею доводиться активно боротися, пояснюючи, що насправді Росія – країна-окупант, країна-агресор, яка напала на Україну не 24 лютого 2022 року, а ще у 2014 році, і що окупація та війна тривають вже 8 років, а зараз лише розпочалася активніша фаза.

"Я про це розповідаю і сподіваюся, що ми переможемо як в інформаційному плані, так і наші Збройні Сили України зайдуть зокрема і на територію Криму і ми будемо вільною незалежною демократичною країною", – наголосила журналістка.

Разом із тим, варто визнати, що у російську маячню вірять порівняно не так багато людей. За її словами, мова йде про кілька десятків тисяч людей, при тому, що населення Туреччини складає понад 80 мільйонів. А більшість турків все розуміють, хто є хто, і не звертають увагу на потуги роспропаганди, і це головне.

Найважливіше, що здебільшого Туреччина підтримує Україну. Але при цьому у зовнішній політиці ми бачимо, що вона все ще намагається тримати цей баланс між Росією та Україною,

– підсумувала Гульсум Халілова.

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