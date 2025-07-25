Зеленський розвінчав фейк Кремля про Курщину й назвав головне з переговорів у Туреччині
- Президент Володимир Зеленський спростував фейк про утримання Україною цивільних з Курщини, заявивши, що таких людей в Україні немає.
- На переговорах у Стамбулі досягнуто домовленості про обмін 1200 військовополоненими, зокрема політичних в'язнів і журналістів.
Президент Володимир Зеленський спростував черговий фейк Кремля про нібито утримання Україною мирних жителів із Курщини. Він також назвав головні результати переговорів у Стамбулі.
Про це розповідає OBOZ.UA з посиланням на зустріч президента України з журналістами 24 липня, передає 24 Канал.
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Зеленський розповів про російські фейки
Росія вигадала черговий фейк – нібито Україна утримує десятки цивільних із Курської області. Президент Володимир Зеленський спростував ці заяви й наголосив: таких людей у нас немає, а цей "вкид" є частиною звичної російської тактики – віддзеркалювати українські вимоги.
Водночас Зеленський поділився результатами нового раунду переговорів у Стамбулі, головним підсумком яких стала домовленість про обмін 1200 військовополоненими.
Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку
– наголосив президент.
Зеленський також зазначив, що Росія почала говорити про можливу зустріч лідерів. Якщо раніше Москва відкидала ідею діалогу на найвищому рівні, зараз у цьому питанні з’явились зрушення.
На його думку, вплинути на позицію Росії могли не лише дипломатичні зусилля, а й нещодавні спецоперації Сил оборони на території Росії.
Щодо фейку про Курщину президент зазначив, що історія з нібито 30 дорослими й 20 дітьми – вигадана з метою інформаційного тиску. Аналогічно раніше Кремль намагався "віддзеркалити" питання легітимності, обміну тіл загиблих, статусу Путіна тощо.
Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов,
– сказав Зеленський.
Також президент підтвердив, що Київ постійно наполягає на зустрічі з Путіним, адже завершення війни неможливе без особистого діалогу. Втім, для цього потрібна чітка адженда та готовність обох сторін.