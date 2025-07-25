Зеленський розвінчав фейк Кремля про Курщину й назвав головне з переговорів у Туреччині

Президент Володимир Зеленський спростував черговий фейк Кремля про нібито утримання Україною мирних жителів із Курщини. Він також назвав головні результати переговорів у Стамбулі.

Про це розповідає OBOZ.UA з посиланням на зустріч президента України з журналістами 24 липня, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів про російські фейки

Росія вигадала черговий фейк – нібито Україна утримує десятки цивільних із Курської області. Президент Володимир Зеленський спростував ці заяви й наголосив: таких людей у нас немає, а цей "вкид" є частиною звичної російської тактики – віддзеркалювати українські вимоги.

Водночас Зеленський поділився результатами нового раунду переговорів у Стамбулі, головним підсумком яких стала домовленість про обмін 1200 військовополоненими.

Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку

– наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що Росія почала говорити про можливу зустріч лідерів. Якщо раніше Москва відкидала ідею діалогу на найвищому рівні, зараз у цьому питанні з’явились зрушення.

На його думку, вплинути на позицію Росії могли не лише дипломатичні зусилля, а й нещодавні спецоперації Сил оборони на території Росії.

Щодо фейку про Курщину президент зазначив, що історія з нібито 30 дорослими й 20 дітьми – вигадана з метою інформаційного тиску. Аналогічно раніше Кремль намагався "віддзеркалити" питання легітимності, обміну тіл загиблих, статусу Путіна тощо.

Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов,

– сказав Зеленський.

Також президент підтвердив, що Київ постійно наполягає на зустрічі з Путіним, адже завершення війни неможливе без особистого діалогу. Втім, для цього потрібна чітка адженда та готовність обох сторін.