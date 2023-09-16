Поки Скабєєва переконує, що санкції не працюють: у росіян істерика через "імпортозамєщеніє"

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва не втомлюється дивувати своїм "креативом". Вона взялася переконувати, що західні санкції Росії зовсім не шкодять, тоді як пересічні росіяни через обмеження навіть не можуть купити справний електричний чайник.

Спершу Скабєєва почала вести підрахунок санкцій, які ввели проти Росії, але й сама зрозуміла, що країні-агресорці ще є куди рости. Північна Корея у цьому плані їх значно випереджає.

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Одіозна ведуча заявила, що Кім Чен Ин свої санкції навіть не рахує, очевидно там вже надто велика цифра. Свій вплив він може довести хіба що вчергове погрожуючи ядерною зброєю. Адже, щойно США пообіцяли вести додаткові санкції через спілкування з Владіміром Путіним, з Північної Кореї запустили 2 балістичні ракети.

Як в Росії виглядає "імпортозамєщеніє": дивіться відео

Що говорять росіяни

Поки в одних росіян істерика через "диво техніки" – нові електричні чайники російського виробництва – інші знайшли "багато переваг" для життя в Північній Кореї. Як вважають росіяни, там адекватніші люди, діти люблять своїх батьків, а головне – немає розпусти й аморальних принципів, як у "ненависній для них Америці".



До слова, з "імпортозамєщенія" сміються навіть росіяни. На опублікованих відео видно, що замість якісних закордонних електрочайників, їм тепер пропонують невеликі пластикові посудини, з вбудованим усередину кип'ятильником.

Через санкції росіяни не можуть навіть чайник зробити / Скриншот з відео

Попри це росіяни й далі хочуть жити в країні, яку будує їм диктатор. Щобільше, вони, мабуть, і не чули, про демократію, адже дуже її бояться й переконують, що автократія – значно краще. За їхніми словами, якщо владу дати в руки народу, то все миттю перетвориться у "великий бордель". Тому Кім Чен Ина росіяни вихваляють за те, що той побудував комунізм, здобув авторитет серед людей і дуже про них "турбується".

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