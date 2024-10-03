Спростував слова Скабєєвої: між пропагандисткою та z-воєнкором виникли розбіжності про Вугледар

Російська пропаганда дедалі більше "кульгає": рупори Кремля заявляють одне, а z-воєнкори – зовсім інше. Така ситуація трапилася в етері Ольги Скабєєвої.

Пропагандистка хотіла похвалитися успіхами російської армії у районі Вугледара, але поспішила. Чому путінська пропаганда така недолуга, 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чому виникають розбіжності між пропагандистами та z-воєнкорами

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своїй програмі сказала, що буцімто мінімум 1000 бійців з 72 бригади опинилися "в котлі" неподалік Вугледара. В етер увімкнувся z-воєнкор і спростував її заяву. За його словами, на той момент місто ще не було взяте в оточення, тому про жодний "котел" не може мовитися.

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Яковенко зазначив, що пропагандисти не можуть щодня говорити про одне й те саме. Потрібна бадьора інформація, тому Скабєєва традиційно прикрасила ситуацію. Але z-воєнкори перебувають зовсім в інших умовах.

Ольга Скабєєва, Дмітрій Кісєльов, Владімір Соловйов та інші пропагандисти підпорядковуються безпосередньо диктатору Владіміру Путіну, видають необхідну інформацію та отримують за це гроші. Водночас z-воєнкори залежать від аудиторії, тому вони наближені до реальності й не можуть безперервно брехати.

Гібридна складова російської пропаганди, яка зверху складається з телевізора, а знизу підпирається великою кількістю патріотичних телеграм-каналів, насамперед пропутінських, створює певні суперечності. Телевізор бреше шалено, а z-воєнкори займаються пропагандою, все-таки спираючись на якусь реальність. Так і виникають розбіжності,

– зазначив Ігор Яковенко.

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Чому російська пропаганда відстає від радянської

У Радянському Союзі була комуністична доктрина, згідно з якою понад 70 років просувалися брехливі наративи. Водночас у Росії ситуативна брехня. Недолугість російської пропаганди можна пояснити відсутністю ідеології.

До прикладу, востаннє у Кремлі почали погрожувати ядерною зброєю напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у США. Путін прагнув залякати американського президента, аби той не скасував заборону на удари далекобійною зброєю по Росії.

Якби диктатор хотів ядерної війни, він формально міг би її розпочати. Підстава – українські війська на Курщині та постійні атаки по російських об'єктах. Однак Путін не наважиться на такий крок. Причина проста – дорожить своїм життям.

Після зустрічі спектакль зі зміною ядерної доктрини став непотрібним. Все стихло,

– наголосив Яковенко.