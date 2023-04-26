В ютубі між ігровим контентом дітям нав'язують, що "Україна була частиною Росії"

Українські батьки звернули увагу на те, дітям у соцмережах нав'язують російську пропаганду. Зокрема, у ютубі поширюють кремлівські наративи про те, що Україна "була частиною Росії".

На це звернула увагу одна з користувачів ютубу. Її донька просила відвезти її у дитячу кімнату, в якій російські блогери знімали відео. І все б нічого, але, за словами дитини, на своєму каналі блогери називали Україну "частиною Росії", інформує 24 Канал.

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Між ігровим контентом дітям нав'язують пропаганду

Жінка у зверненні говорить, ймовірно, про популярний канал білоруського блогера "Влада А4". Її донька довгий час переглядала відео цього блогера, проте батьки почали його блокувати з початком повномасштабного вторгнення. Ще більше уваги звернули на російський контент тоді, коли повернулися з-за кордону в Київ.

Мати розповідає, що після повернення до столиці, донька попросила поїхати до дитячої кімнати, в якій колись знімав відео блогер. Коли жінка почала розпитувати дитину щодо цього, то донька заявила, що в "А4" приїжджав у той час, коли Україна буцімто була "частиною Росії".

Жінка скаржиться на російську пропаганду в дитячому контенті: дивіться відео

Це дуже обурило жінку, тому вона вирішила пояснити маленькій донці, що Україна не була "частинкою" Росії, як те стверджують російські та білоруські блогери. Окрім того, жінку підтримало у коментарях досить багато інших користувачів мережі.

Люди почали блокувати не лише одного блогера, а й весь російськомовний контент, адже прокремлівська риторика у дитячих відео – звична справа. Одна з жінок до прикладу написала, що її 6-річна донька після перегляду контенту від кремлівських посіпак називала себе росіянкою, бо вона "говорить російською мовою".

Росіяни "зомбують" дітей зі школи

Російська пропаганда пробила чергове дно. Тепер історію так званої "спеціальної військової операції" вивчатимуть у школі. Відповідні "оновлення" вже з'явилися у шкільних підручниках.

У підручниках з історії 11 класу вже "навчають" дітей причинам початку так званої "сво". Ба більше, дітей навчають "поважати" та підтримувати рішення влади щодо загарбницької війни в Україні.