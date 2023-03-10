Скабєєву понесло: пропагандистка запевняє, що британці їстимуть диких білок
Російська пропаганда видає нові абсурдні тези щодо "злиднів у Європі". Заморозити європейців росіянам не вдалось, тож тепер вони прогнозують "голод" у Великій Британії.
Під час прямого ефіру на російському каналі пропагандистка Ольга Скабєєва почала розповідати, нібито у Великій Британії готуються подавати в ресторанах білок, тому що цих тварин багато в парках.
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Пропагандистка зганьбилася заявою про голод у Великій Британії
Скабєєва заявила, що у Великій Британії тепер "брак харчування". Тому британцям буцімто доведеться їсти білок, які живуть в парках.
Сьогодні стало відомо, що там в деяких ресторанах подаватимуть білок. З огляду на те, що тварин багато в парках, чому б їх не їсти, маючи на увазі брак харчування. Але від рішення допомагати Зеленському, постачати зброю, вони не відмовляються. Будуть жерти білок, але гаубиці поставлять,
– сказала пропагандистка.
Своє висловлювання вона підсумувала тим, що "сподіватися на протести" через уявний голод в Британії не варто. Звичайно, очевидно, що ні.
Російська пропаганда вже зганьбилася
- Нагадаємо, що ще восени та взимку російські пропагандисти розганяли казки про те, що Європа замерзне без російського газу.
- Вони навіть випускали недолугі ролики, намагаючись висміяти європейців. Проте ні Україна, ні Європа цієї зими не замерзла.