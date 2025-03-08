У Кремлі цього не очікували: які проблеми виникають у Росії через поведінку Трампа

Путін не збирається йти на жодні поступки, але найстрашніше те, що Трамп від нього їх не вимагає. Коли американський президент від самого початку своєї другої каденції зателефонував російському диктатору, то дуже здивував його тим, що зробив одразу стільки подарунків.

Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, наголосивши, що російській пропаганді доводиться змінювати звичний наратив про те, що США були заклятим ворогом, на зовсім протилежний.

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Кремль змінює ідеологію

Президент США призупинив надання Україні військової допомоги та пішов на зближення з Росією, намагаючись перезавантажити відносини Сполучених Штатів з країною-агресоркою. Так, між обома сторонами вже відбулось 2 зустрічі, перша – в Саудівській Аравії 18 лютого, друга – у Туреччині 27 лютого.

"У Кремлі не очікували, що Трамп одразу здасть всі позиції. Це для них (кремлівських представників – 24 Канал) з ідеологічного погляду створює проблему, бо вони багато років розвивали пропаганду, що США – це сатаністська країна, всесвітнє зло, яке тільки й займається тим, що хоче знищити Росію", – озвучив Жирнов.

Тепер же Москві доводиться кардинально змінювати свою позицію щодо США, однак не всі в Росії до цього готові. Зокрема і до того, що Путін, аби заспокоїти Трампа, має намір розпродавати російські надра.

В Росії люди, які вважають себе націоналістами й патріотами, надзвичайно цим незадоволені. Тепер Кремль буде говорити, що США – це його великий друг, а ворог нині Західна Європа. Це шизофренія, але Росія вся шизофренічна. Це дуже дивна і небезпечна країна,

– переконаний Жирнов.

Зазначимо, що через зближення Росії з США серед російських "z-патріотів" починають панувати негативні настрої, вони обуренні цим. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов спрогнозував, що будь-яка критика з боку блогерів чи так званих воєнкорів стосовно поліпшення діалогу між Вашингтоном і Москвою може призвести до арештів в Росії. Він впевнений, що якщо Путін відчує політичну загрозу з їх боку, то посилить репресії.