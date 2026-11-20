Російська крилата ракета Х-101 впала на території Польщі під час масованої атаки на Україну вранці 20 листопада. Місце падіння розташоване за 45–60 кілометрів від українського кордону. Польська влада підтвердила інцидент і повідомила про ще два випадки падіння повітряних об'єктів.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Що відомо про падіння російської ракети у Польщі?

Об 11:43 речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський повідомив, що об'єкт, який упав у районі Нового Липовця, попередньо міг бути російською ракетою Х-101 або реактивним безпілотником. Тоді фахівці ще перевіряли його походження.

Однак уже о 12:04 міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що у Новому Липовці впала саме російська ракета Х-101. За його словами, ще одна ракета впала у районі Рудника-над-Саном, а реактивний безпілотник – поблизу Молодича.

Усі інциденти сталися на тлі масованої російської атаки по Україні. На місцях працюють відповідні служби, тривають слідчі дії.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння повітряних об'єктів ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксували.