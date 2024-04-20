Українська ППО збила ракету Х-32, яку Росія розробила в 2023 році, – ЗМІ

20 квітня 2024, 11:20
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Українська протиповітряна оборона збила російську надзвукову крилату ракету Х-32. Відомо, що її виготовили минулого року.

Зокрема, ця збита ракета Х-32 була вироблена у 3 кварталі 2023 року. Про це повідомили в п'ятницю, 19 квітня, в телеграм-каналі "Полковник ГШ".

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Збили ворожу ракету Х-32

Повідомляється, що російська Х-32 була уражена зенітною ракетою.

На оприлюднених знімках видно уламки ракети з отворами від уражаючих елементів у правій консолі крила.


Російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"


Уражена російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"

Довідка! Х-32 – це глибока модернізація ракети Х-22 класу "повітря-поверхня". Наприкінці 2016 року ракету X-32 офіційно взяли на озброєння. Носієм такої ракети може бути винищувач Ту-22М3М. Швидкість польоту X-32 становить 3,5–4,6 махи, дальність польоту завдяки збільшеним бакам становить 600 – 1000 кілометрів.

ЗСУ збили літак Ту-22М3

  • Україна збила ворожий літак Ту-22МЗ, який напередодні атакував Україну. Це результат спільної операції нашої розвідки та Повітряних сил ЗСУ.
  • "Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він завдавав ударів по Україні", – розповіли джерела 24 Каналу у ГУР.
  • За даними співрозмовника, знищення Ту-22МЗ – це операція української розвідки. Ба більше, після знищення ворожого бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.
  • По ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200.

Автор: Ірина Марціяш