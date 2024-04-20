Українська ППО збила ракету Х-32, яку Росія розробила в 2023 році, – ЗМІ

Українська протиповітряна оборона збила російську надзвукову крилату ракету Х-32. Відомо, що її виготовили минулого року.

Зокрема, ця збита ракета Х-32 була вироблена у 3 кварталі 2023 року. Про це повідомили в п'ятницю, 19 квітня, в телеграм-каналі "Полковник ГШ".

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Збили ворожу ракету Х-32

Повідомляється, що російська Х-32 була уражена зенітною ракетою.

На оприлюднених знімках видно уламки ракети з отворами від уражаючих елементів у правій консолі крила.



Російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"



Уражена російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"

ЗСУ збили літак Ту-22М3

Україна збила ворожий літак Ту-22МЗ, який напередодні атакував Україну. Це результат спільної операції нашої розвідки та Повітряних сил ЗСУ.

"Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він завдавав ударів по Україні", – розповіли джерела 24 Каналу у ГУР.

За даними співрозмовника, знищення Ту-22МЗ – це операція української розвідки. Ба більше, після знищення ворожого бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.

По ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200.

– це глибока модернізація ракети Х-22 класу "повітря-поверхня". Наприкінці 2016 року ракету X-32 офіційно взяли на озброєння. Носієм такої ракети може бути винищувач Ту-22М3М. Швидкість польоту X-32 становить 3,5–4,6 махи, дальність польоту завдяки збільшеним бакам становить 600 – 1000 кілометрів.