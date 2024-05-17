Росіяни вихваляються високоточними ракетами Х-38: наскільки вони небезпечні

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито почали активніше використовувати для ударів по цілях у прифронтовій зоні керовані ракети типу Х-38. Ця ракета летить до 40 кілометрів та водночас має надзвукову швидкість польоту, а також містить бойову частину масою 250 кілограмів, тому може чимало дошкуляти Силам оборони України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, підкресливши, що відстань, на якій працює ракета Х-38, є відносно невеликою. Це означає, що літак, який є носієм цього типу ракети, може потрапляти в зону ураження українських систем ППО.

Дивіться також "Літаюча цегла" з бомбою: росіяни не можуть зупинити українські безпілотники, – BI

Змушені адаптуватись

На думку військового експерта, все залежить від професійної майстерності з одного боку операторів систем протиповітряної оборони, а з іншого боку – пілота літака-носія ракет Х-38.

Росіяни змушені адаптувати свої можливості та використовувати ті ракети, які донедавна не використовували як засоби авіаційного ураження.

Ворог збирає по складах все, що йому доступно, для того, щоб чинити максимальний тиск на наших оборонців на полі бою. Але чим менший радіус бойового застосування різного типу ракет, тим більша ймовірність того, що літак-носій цієї ракети може потрапити під вогонь наших систем ППО,

– зауважив Владислав Селезньов.

Ресурси Росії вичерпуються