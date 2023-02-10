Російська ракета над Румунією: що кажуть у генсека НАТО

Російські крилаті ракети, ймовірно, порушили повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО. Тому журналісти звернулися за коментарями до генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Речниця Генсека Альянсу вирішила послатися на заяву Міноборони Румунії. Тобто Альянс поділяє позицію про те, що жодних ракет у повітряному просторі країни нібито не було.

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Реакція НАТО на інцидент

У речниці Єнса Столтенберга спитали про російські ракети над Румунією, адже як стверджує українська сторона, було зафіксоване порушення повітряного простору члена НАТО. Однак прессекретарка Генсека Альянсу посилаючись на заяву міноборони Румунії фактично відмовилася давати коментар з цього приводу.

НАТО, вочевидь, повністю поділяє позицію про те, що ракет у повітряному просторі Румунії не було.

Російські ракети над Румунією та Молдовою

Під час масованої ракетної атаки по Україні уранці 10 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 2 крилаті Ракети "Калібр" порушили повітряний простір Молдови, а згодом і Румунії, після чого повернулися у простір України в районі Чернівецької області.

У Молдові одразу ж підтвердили проліт ракети. Варто відзначити, що у Кишиневі говорили лише про одну ціль. Однак МЗС країни вже викликало російського посла для висловлення протесту через інцидент. Це вже щонайменше третє порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами.

Однак у Бухаресті заперечують проліт ракет над своєю територією – мовляв, ракети росіян зафіксували за 35 кілометрів від свого кордону.

У Повітряних силах пообіцяли надати певні дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, їх могло бути 2, мовиться про ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі використовувала повітряний простір Молдови задля завдання ударів по Заходу України.