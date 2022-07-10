Російська ракета пошкодила житловий будинок і дитячий санаторій у Харкові: ексклюзивні фото

У ніч проти 10 липня росіяни вкотре вгатили ракетами по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждала місцева школа, дитячий санаторій та багатоквартирний будинок.

На місцях "прильотів" побувала кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Ексклюзивний фоторепортаж наслідків ворожого вогню по двох районах Харкова – далі у матеріалі.

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Наслідки влучань по Основ'янському району Харкова

Інформація про вибухи в Основ'янському районі Харкова почала з'являтись у місцевих телеграм-каналах близько 03:40. На той час у місті було оголошено про повітряну тривогу.

Згодом у Головному управлінні ДСНС у Харківській області підтвердили влучання двох ворожих ракет по житлових будинках. За інформацією рятувальників, унаслідок нічного обстрілу постраждав 62-річний чоловік.

Очільник Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що стан потерпілого – середньої тяжкості. Посадовець уточнив, що у зруйнованому житловому будинку всього було шість квартир. Крім того, часткових руйнувань зазнав дитячий багатопрофільний санаторій, розташований поруч.

Наслідки ракетного обстрілу росіянами Основ'янського району Харкова / Фото Анна Черненко / 24 канал

Руйнування школи у Слобідському районі

Тієї ж ночі, близько 3:30, одна ракета поцілила у школу Слобідського району Харкова. Навчальний заклад зазнав значних пошкоджень, Олег Синєгубов повідомляв про руйнування 2-го та 3-го поверхів будівлі. На щастя, минулось без жертв.

Ракетний обстріл окупантами школи у Харкові / Фото Анна Черненко / 24 канал

Додамо, що саме у цій школі навчалась солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Співачка заявила, що окупанти стерли з лиця землі її дитинство, адже саме у цьому навчальному закладі вона вперше знайшла справжніх друзів, вперше закохалась та перший раз заспівала на сцені в актовому залі нині знищеної будівлі.

До слова, Слобідська окружна прокуратура Харкова уже розпочала два досудові розслідування за фактами ракетних обстрілів росіянами цивільної інфраструктури, а саме кримінальні провадження стосовно порушення законів та звичаїв війни.

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