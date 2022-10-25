Російська ракета вбила вагітну жінку в Дніпрі: вона згоріла в авто

Російські окупанти завдали удару по Дніпру ввечері 25 жовтня. На жаль, загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка.

Ракета влучила в АЗС, внаслідок чого зайнялась пожежа. Вагітна жінка згоріла в авто, що стояло поруч.

Важливо Горить АЗС: у Дніпрі спалахнула пожежа після вибухів – є жертви

Крім того, загинув оператор автомийки, повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Ще три людини зазнали поранення, їх госпіталізували. Зокрема, 28-річний хлопець та 27-річна дівчина перебувають у важкому стані, ще 30-річна жінка – у середньому, повідомили в ДСНС.

Руйнування у Дніпрі

Російська ракета завдала серйозних руйнувань АЗС. Наприклад, внаслідок удару знищено комплекс будівель АЗС: автозаправочні колонки, автомийку, шиномонтаж та 2 автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено, частково зруйновано магазин та операторську.

Після "прильоту" на місці спалахнула масштабна пожежа. Однак Тимошенко зазначив, що її ліквідували.

Руйнування у Дніпрі / Фото з телеграму Кирила Тимошенка:

Відповідальність буде жорсткою

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, коментуючи смерть вагітної, зазначив, що таке не пробачають.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що відплата буде справедливою і неминучою. Він додав, що кожного дня ми боремося з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців. Такий удар відбувся і в Дніпрі сьогодні.

На черговий теракт росіян відреагував і очільник ОП Андрій Єрмак.

Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з ТікТоку закликають "спалювати" українців,

– згадав Єрмак.

Посадовець запевнив, що відповідальність для окупантів буде максимально жорсткою.

Що відомо про атаку Дніпра

Про звуки вибухів у Дніпрі повідомили близько 21:15. Перед тим в регіоні та сусідніх областях оголосили повітряну тривогу.

Згодом мер міста Борис Філатов зазначив, що, ймовірно, є приліт. Це підтвердив і Резніченко. Розповіли, що ракета влучила в АЗС.

Зайнялась пожежа. За пів години повідомили, що її локалізували.

Нагадаємо, що росіяни фактично щоночі обстрілюють Дніпропетровську область. Наприклад, вони атакували Нікопольський район – били "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе. Обійшлось без постраждалих.

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